Melanie Müller (30) ist ein echter Workaholic – und das trotz Verletzung! Erst am Freitag versetzte das Schlager-Sternchen seine Fans in große Sorge: Auf Instagram hatte Melli ein Pic aus dem Krankenhaus gepostet, auf dem sie am Tropf hängt. "Mit 30 geht's begrab", schrieb sie dazu. Die Mutter der kleinen Mia Rose (1) hatte sich einen Bandscheibenvorfall zugezogen – von dem lässt sich die Powerfrau jedoch keinesfalls unterkriegen: Bereits kurze Zeit später steht sie schon wieder auf der Bühne.

Das Stehaufmännchen kann es einfach nicht lassen! Kaum ist die Ballermann-Saison auf Mallorca beendet, erobert die Ex-Dschungelcamp-Einwohnerin auch schon wieder die Bühnen auf deutschem Boden. Im Rahmen des Oktobermarktes in der rheinland-pfälzischen Kleinstadt Nastätten will die 30-Jährige am Samstagabend das Festzelt rocken – dabei hat sie noch Schmerzen! "Ich kann laufen, bin aber vollgepumpt mit Medikamenten und nehme auch heftige Schmerzmittel", lautete ihr Gesundheits-Update gegenüber Bild.

Getreu nach ihrem Motto "Es gibt nur ein Gas: Vollgas" lässt sich die Entertainerin selbst von einer körperlichen Beeinträchtigung nicht aus der Bahn werfen. Auch von Negativ-Kommentaren lässt sie sich nicht beirren. Für einen Schnappschuss, der sie gemeinsam mit ihrem Töchterchen im Szenelokal "Bierkönig" abbildet, hagelte es zuletzt ordentlich Kritik – Melanie zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt.

