Abbruch: "Bares für Rares"-Verkäuferin pampt Expertin an

Bei der beliebten ZDF-Trödelshow Bares für Rares kam es zu einem ungewöhnlichen Eklat: Reiseunternehmerin Hella Wermund sorgte für einen der kürzesten Auftritte in der Geschichte der Sendung, als sie nach der Einschätzung von Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel (59) abrupt entschied, die Show zu verlassen. Hella hatte ein Paar Ohrringe mitgebracht und verlangte dafür 1.000 Euro. Doch als die Expertin den beschädigten Zustand eines Diamanten feststellte und den Wert auf höchstens 900 Euro bezifferte, reagierte Hella sichtlich verärgert. "Wie bitte?", fragte sie entnervt – und brach ihren Auftritt kurzerhand ab.

Die klare Entscheidung, den Händlerraum gar nicht erst zu betreten, hatte einen besonderen Grund: Eine Bekannte der Verkäuferin hatte schon vor der Sendung angeboten, die Schmuckstücke für 900 Euro zu kaufen. Dieser Betrag entsprach genau der oberen Einschätzung der Expertin. Dennoch wollte Hella offenbar nicht auf die Händler – darunter Größen wie Waldi – setzen, um vielleicht doch noch die erhofften 1.000 Euro zu erzielen. Warum sie nicht bereit war, es wenigstens zu versuchen, bleibt unklar. Stattdessen verließ sie die Show, ohne weitere Verhandlungen.

Konflikte und Missstimmungen sind bei "Bares für Rares" keine Seltenheit, wie ein früherer Fall zeigt: Ein Werbetechniker aus Kaiserslautern sorgte mit überzogenen Preisvorstellungen und einer arroganten Haltung ebenfalls für Aufsehen, als ein vermeintlicher Designerstuhl nur auf die Hälfte des gewünschten Werts geschätzt wurde. Im Gegensatz zu Hella suchte er trotz der realistischen Einschätzung den Händlerraum auf – wenn auch mit geringem Erfolg. Gerade dieses Feilschen macht für viele Zuschauer den Reiz der Sendung aus, in der sich immer wieder außergewöhnliche Geschichten rund um Menschen und ihre Schätze entfalten.

Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Horst Lichter, Fabian Kahl, Christian Vechtel

Annika Raßbach und Horst Lichter mit "Bares für Rares"-Experten, Februar 2025

Horst Lichter und die "Bares für Rares"-Händler

