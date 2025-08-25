Amira Aly bastelt Schultüte für Sohn und wird emotional

Amira Aly (32) hat sich für die Einschulung ihres Sohnes kreativ ins Zeug gelegt und eine beeindruckende Dino-Schultüte gebastelt. Auf Instagram teilt die Moderatorin ein Video, in dem sie grünen Bastelkarton schneidet, bemalt und zu einem wahren Kunstwerk zusammenfügt. Besonders die Details stechen ins Auge: Die Schultüte ist mit einem Dinosaurier versehen, dessen Zunge sich bewegen lässt, sowie einem Vulkan, der im Dunkeln leuchtet. Doch inmitten ihrer Bastelarbeit wird die zweifache Mama auch nachdenklich und zeigt ihre gefühlvolle Seite.

Unter dem Video veröffentlicht Amira liebevolle Worte an ihren Sohn, in denen sie ihre Emotionen zum Ausdruck bringt: "Nur ein Wimpernschlag… gefühlt habe ich dir doch gerade erst bei deinen ersten Schritten zugesehen." Mit diesen Zeilen berührt sie viele Eltern, die ähnliche Erfahrungen machen und sich fragen, wo die Zeit geblieben ist. Es ist ein Moment des Innehaltens, den Amira selbst sichtlich genießt, bevor sie stolz ihr Endergebnis präsentiert. Mit leuchtenden Augen hält sie die besondere Schultüte in die Kamera und vermittelt damit, wie sehr ihr diese Geste für ihren Sohn am Herzen liegt.

Die Einschulung ist nicht die einzige Veränderung, die Amira aktuell meistert. Vor Kurzem zog sie mit ihren beiden Söhnen in ein liebevoll durchgestyltes Traumhaus in Köln. Doch gerade als das neue Heim eingerichtet wurde, erlebte sie eine bewegende Zeit des Loslassens. Ihre Kinder starteten eine längere Reise mit ihrem Vater, Oliver Pocher (47), und brachten die Moderatorin an ihre emotionalen Grenzen.

Panama Pictures / ActionPress Amira Aly, Moderatorin

Instagram / amiraaly Amira Aly, August 2025

Getty Images Oliver Pocher und Amira Aly im Juli 2019