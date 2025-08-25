Keine Ruhe gegönnt: Emma Fernlund ist "komplett krank"

Emma Fernlund (24) hat turbulente Monate hinter sich. Nach einer endgültigen Trennung von ihrem On-off-Partner Umut Tekin (28) zieht die Blondine nun Konsequenzen: Sie plant, Hamburg zu verlassen und ins Ausland zu ziehen. Doch der ganze Trubel hat Spuren hinterlassen. In einer emotionalen Instagram-Story berichtet sie: "Ich bin komplett krank. Der Stress der letzten Monate geht wohl doch nicht mehr spurlos an mir vorbei. Ich bin seit sechs Monaten nur noch unterwegs und habe meinem Körper keine Ruhe gegönnt."

Der Stress und die ständigen Reisen der letzten sechs Monate sind nicht spurlos an dem Social-Media-Star vorbeigegangen. Emma hat sich deshalb dazu entschieden, bei ihrer Mutter ein paar Tage zur Ruhe zu kommen. "Bin übrigens bei Mama jetzt die nächsten Tage, bevor es nach Ibiza geht", teilt sie ihren Followern mit. Der gemeinsame Alltag mit ihrer Mutter beinhaltet Entspannung und kleine Rituale: "War vorhin erstmal schön heiß mit Eukalyptus baden, dann spazieren und eben mein Frühstück. Geht mir jetzt schon besser." Ihre Hamburger Wohnung ist bereits zur Hälfte leergeräumt, und die Zeit bei ihrer Mutter soll ihr eine Möglichkeit geben, neue Kraft zu schöpfen.

Bereits in der Vergangenheit ließ die Influencerin ihre Community an ihrem Leben teilhaben. Bekannt wurde Emma durch ihre Teilnahme an Temptation Island V.I.P., als ihre Beziehung mit Umut, der zu dem Zeitpunkt noch mit Jana-Maria Herz (33) zusammen war, begann. Trotz ihrer momentan schwierigen Phase wirkt sie entschlossen, einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen.

Anzeige Anzeige

TikTok / emmashealth Reality-TV-Darstellerin Emma Fernlund

Anzeige Anzeige

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund und Umut Tekin, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Reality-TV-Star