Ende August gab es freudige Gerüchte um Daryl Hannah (57) und Neil Young (72): Das Paar soll nach vier Jahren Beziehung ganz romantisch auf einer Jacht geheiratet haben. Doch ein Statement gab es von der Schauspielerin und dem Sänger nicht – bis jetzt: Der legendäre Musiker bestätigte die Ehe zu Daryl neulich ganz nebenbei und ohne viel Aufhebens in einem politischen Wahl-Statement.

In einer kürzlich veröffentlichten Video-Botschaft machte sich Neil für schärfere Waffengesetze in den USA stark, wie The Mirror berichtet. Der "Heart of Gold"-Interpret sagte darin auch, dass er gemeinsam mit seiner "Ehefrau Daryl" ein Video erstellt habe, das sich mit der Thematik auseinandersetzt. Damit ist wohl klar, dass der 72-Jährige und die "Kill Bill"-Darstellerin wirklich in den Hafen der Ehe eingefahren sind. Die Hochzeitsfeier soll in Atascadero im US-Bundesstaat Kalifornien stattgefunden haben.

Für Neil ist es bereits die dritte Ehe. Vor der Beziehung mit Daryl war er ganze 36 Jahre lang mit der Sängerin Pegi Young verheiratet. Im Jahr 2014 reichte er die Scheidung ein und fing kurz darauf an, seine heutige Frau zu daten.

SplashNews.com Daryl Hannah und Neil Young in Malibu

Anzeige

Action Press Daryl Hannah und Neil Young in Malibu

Anzeige

SplashNews.com Neil Young und Daryl Hannah am Flughafen von Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de