Große Liebe: So sehr liebte Val Kilmer seine Ex Daryl Hannah

Val Kilmer (✝65) zog einige Frauen in seinen Bann, doch eine verdrehte dem Top Gun-Star besonders den Kopf: Daryl Hannah (64). In seinen Memoiren "I'm Your Huckleberry" offenbarte er, wie stark ihn die Trennung von der Schauspielerin mitnahm. "Gott weiß, dass ich schon viel Kummer hatte. Aber Daryl war bei Weitem der schmerzhafteste von allen. Ich wusste, dass ich sie für immer von ganzem Herzen lieben würde, und diese Liebe hat nichts von ihrer Kraft verloren. Ich bin immer noch in Daryl verliebt. Als wir uns schließlich trennten, habe ich ein halbes Jahr lang jeden einzelnen Tag geweint", schilderte er.

Nachdem sich Val und Daryl im Jahr 2001 am Set von "In God We Trust" kennengelernt hatten, begann ihre leidenschaftliche Beziehung – doch diese war augenscheinlich nicht für die Ewigkeit bestimmt. Dennoch gab der Schauspieler in Sachen Liebe nicht auf: In seinem Leben bandelte er mit einigen Promi-Damen an, darunter Angelina Jolie (49), Cindy Crawford (59) und Cher (78), die ihm auch in seinen schwersten Zeiten eine Stütze war. Als Val während seiner Krebserkrankung einmal schwer erkrankte, lud die "Believe"-Interpretin ihn in ihr Gästehaus ein und rief den Notarzt, als sich sein Zustand plötzlich drastisch verschlechterte, wie Mirror berichtet.

Abseits seines Liebeslebens war Val für viele ein Leinwand-Magnet, der für seinen Charme und seine wandelbaren Rollen bekannt war. Seine Karriere begann mit Filmen wie "Top Secret!" und führte ihn zu Klassikern wie "Tombstone" und "Heat". Daryl erlangte ihrerseits internationalen Ruhm durch Filme wie "Splash" und "Kill Bill". Obwohl ihre Beziehung zerbrach, scheint Val nie wirklich über Daryl hinweggekommen zu sein. Am 1. April verstarb der Hollywood-Star an den Folgen einer Lungenentzündung.

Jason Merritt/GettyImages Schauspielerin Daryl Hannah

Getty Images Val Kilmer im Oktober 2007