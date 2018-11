Gina-Lisa Lohfink (32) ist dabei! Das ehemalige Germany's next Topmodel-Sternchen wird ab dem kommenden Samstag bei Adam sucht Eva - Promis im Paradies nach der großen Liebe Ausschau halten. Das Besondere: Die Kandidaten befinden sich nicht nur auf einer Jacht bei traumhaftem Wetter, sondern sind während der gesamten Drehzeit nackt. Für manche hat das Format dadurch einen großen Reiz, andere finden die Sendung schrecklich. So auch Julian Stoeckel (31) – er ist enttäuscht von Gina-Lisas Show-Teilnahme.

Der It-Boy kennt das TV-Gesicht schon seit einiger Zeit und wunderte sich im Promiflash-Interview auf der GLOW by dm sehr über seine Bekannte. "Ich weiß nicht, ob sie sich jetzt damit einen Gefallen tut. Und sich dann noch nackt auszuziehen und das Ganze. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist", zweifelte der Bandana-Träger. Er selbst würde im Übrigen nie im Adamskostüm vor die Kamera gehen. "Also ich würde es nicht machen, nein danke", fügte Julian hinzu.

Dabei scheint das Busenwunder seine Entscheidung nicht zu bereuen. Auf den ersten Bildern der Show hat Gina-Lisa beim blanken Flirten dem Anschein nach jede Menge Spaß. Bleibt abzuwarten, ob sie dabei auch ihren Traummann findet.

Alle Infos zu "Adam sucht Eva" im Special bei RTL.de.

Patrick Hoffmann/WENN.com Gina-Lisa Lohfink und Julian Stoeckel, 2014

Anzeige

Instagram / https://www.instagram.com/julianfmstoeckel/?hl=en Julian Stoeckel, Designer

Anzeige

MG RTL D "Adam sucht Eva"-Normalo Martin und Gina-Lisa Lohfink

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de