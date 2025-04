Haben Tobi und Sandra nach "#CoupleChallenge" noch Kontakt?

Bei der diesjährigen Staffel von #CoupleChallenge kam es kurzfristig zu einem unerwarteten Duo: Tobias Wegener (32) musste aufgrund einer Erkrankung seiner ursprünglich geplanten Partnerin Tanja Tischewitsch (35) mit Sandra Sicora (32) antreten. Die Zeit im Camp war für die beiden Realitystars dann kein Zuckerschlecken: Oft waren Sandra und Tobi den Anfeindungen ihrer Mitstreiter ausgesetzt – trotz aller Widrigkeiten hielten die beiden aber stets zusammen. Doch wie sieht es heute nach der Show zwischen Sandra und Tobi aus? Gegenüber Promiflash erklärte Tobi: "Wir haben noch losen Kontakt, aber grundsätzlich geht jeder seinen eigenen Weg – wir kannten uns vor der Show ja gar nicht." Auch Sandra äußerte sich und betonte: "Tobi ist ein toller Mensch, und ich wünsche ihm von Herzen nur das Beste."

Während der Dreharbeiten wurde die Verbindung zwischen Sandra und Tobi auf eine harte Probe gestellt. Häufig gerieten die beiden wegen ihrer Teamzusammengehörigkeit in die Schusslinie. Tobi, der durch Sandras Konflikte in zahlreiche Fehden hineingezogen wurde, gab gegenüber Promiflash offen zu, wie herausfordernd diese Situationen für ihn waren: "Das war schon heftig! Zum einen bist du komplett außen vor, aber dann doch mittendrin, weil es das Spiel natürlich so verlangt und ich natürlich zu meiner Teampartnerin stehe in so einem Moment." Inzwischen haben sich Sandra und Tobi nach der Show regelmäßig über die Folgen ausgetauscht, wie Sandra verrät. Besonders freue es sie, dass Tobi inzwischen erkannt habe, "wer da wirklich ein falsches Spiel gespielt hat". Trotz der Differenzen mit den anderen Teilnehmern bezeichnet sie die gemeinsame Zeit mit Tobi als erfolgreich: "Wir waren ein starkes Couple, und darauf bin ich echt stolz."

Mittlerweile stehen Sandras Konkurrenten wegen ihres Verhaltens bei "#CoupleChallenge" stark in der Kritik. Bei einem Spiel in schwindelerregender Höhe konnte sich beispielsweise Julian Stoeckel (38) einen bissigen Kommentar nicht verkneifen. "Hoffentlich reißt das Seil nicht, meine Süße", meinte der Entertainer süffisant, als die 32-Jährige mit einem Sicherheitsseil über einem See schwebte. Im Netz reagierten die Fans entsetzt auf das Verhalten. "Wie dort mit Sandra umgegangen wird, ist so schlimm", meinte ein User.

Anzeige Anzeige

RTL Deutschland Sandra Sicora, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Marcell Damaschke und Julian Stoeckel bei "#CoupleChallenge"

Anzeige Anzeige