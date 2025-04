Julian Stoeckel ehrt Hannelore Elsner an sechstem Todestag

Im April 2019 verlor die Welt eine begabte Schauspielerin: Hannelore Elsner (✝76) verstarb an den Folgen ihrer Krebserkrankung. Anlässlich ihres Todestages erinnert sich Julian F.M. Stoeckel (38) an seine Freundin und widmet ihr liebevolle Worte auf Instagram. "Heute vor sechs Jahren ist meine Freundin Hannelore Elsner gestorben – ich weiß wie gestern, wo und an welcher Stelle ich gewesen bin, als mich so viele Freunde, Kollegen und Wegbegleiter angeschrieben haben! Die Welt ist für einen Augenblick stehen geblieben", schreibt der Realitystar zu einer Reihe an Fotos, die ihn gemeinsam mit dem "Die Unberührbare"-Star zeigen.

Wie die Aufnahmen des Duos deutlich machen, hatte es immer eine Menge Spaß zusammen: Auf den Bildern kommen sie nicht aus dem Strahlen heraus. Hannelore nahm zu Lebzeiten einen besonderen Platz im Herzen des Entertainers ein – und das tut sie nach wie vor. "Hannelore ist immer noch präsent für mich – meine Hellseherin Marion sagte mir schon seit langem, dass Hannelore mich beschützt", erklärt Julian, bevor er seinen Beitrag mit einer Nachricht an die "Die Kommissarin"-Bekanntheit abschließt: "Liebe Hannelore, ich denke an dich".

Die 76-Jährige bleibt aber nicht nur dem ehemaligen Dschungelcamper in Erinnerung, sondern auch dem Rest der Welt. Das wurde deutlich, als sie vor rund zwei Jahren mit einem Denkmal in Frankfurt geehrt wurde – jedoch nicht im traditionellen Sinne. Da Hannelore rund 30 Jahre im Frankfurter Westend lebte, wurde in der Nähe ein Platz nach ihr benannt. Zu der Enthüllung des Straßenschildes reisten einige bekannte Gesichter an, darunter auch Iris Berben (74). "Sie hätte sich gefreut, aber auch gelacht, dass sie einen Platz bekommt", betonte die "Rosa Roth"-Schauspielerin damals gegenüber Frankfurter Rundschau.

Anzeige Anzeige

Instagram / julianfmstoeckel Hannelore Elsner und Julian F.M. Stoeckel

Anzeige Anzeige

Getty Images Hannelore Elsner im Februar 2012