Beendet er Gina-Lisa Lohfinks (32) Single-Dasein? Seit knapp einem Jahr geht die Reality-Darstellerin ohne Partner durchs Leben und möchte das nun bei Adam sucht Eva ändern. Die ersten Bilder der neuen Staffel lassen erahnen, dass die Blondine ihr Vorhaben erfolgreich in die Tat umsetzen könnte, wenn ihr die Konkurrenz nicht dazwischen funkt: Mit Student Martin aus Chemnitz genießt Gina-Lisa ein prickelndes Strand-Date.

Der 28-Jährige und das Model haben nicht nur beim Planschen an der Luxus-Yacht großen Spaß. Mit einem Gläschen stoßen die beiden bei einem romantischen Essen zu zweit am Strand an. Gina-Lisa und ihr Flirt scheinen sich dabei gut zu verstehen, auch auf dem Boot wirken die zwei gut gelaunt – bahnt sich etwa schon in der Auftaktfolge ein heißes Techtelmechtel an? Oder schnappt sich am Ende doch Sachbearbeiterin Marina den Studenten, der es offenbar auch der Augsburgerin angetan hat?

Ob Martin den Anforderungen der Ex-Dschungelcamp-Bewohnerin entspricht, wird sich ab der ersten Folge am 3. November zeigen. Gina-Lisa weiß nämlich genau, was sie vom Mann ihrer Träume erwartet, wie sie RTL verriet: "Ein Adam kann mich erobern, wenn er einfach ehrlich ist, direkt, und ich mit ihm auch lachen und Spaß haben kann, der mich so lässt wie ich bin." Könnt ihr euch die 32-Jährige und ihre TV-Bekanntschaft als Pärchen vorstellen? Stimmt in unserer Umfrage ab.

MG RTL D / Promiflash Marina, Martin und Gina-Lisa Lohfink bei "Adam sucht Eva" 2018

MG RTL D "Adam sucht Eva"-Kandidaten Gina-Lisa Lohfink und Martin

MG RTL D Gina-Lisa Lohfink, "Adam sucht Eva"-Kandidatin

