Julian F.M. Stoeckel trauert um Margot Friedländer (103†)

Julian F.M. Stoeckel (38) trauert öffentlich um Margot Friedländer (✝103), die am 9. Mai 2025 im Alter von 103 Jahren verstorben ist. In einem bewegenden Beitrag auf Instagram erinnert der Reality-TV-Star an die Holocaust-Überlebende, Berliner Ehrenbürgerin und engagierte Zeitzeugin. Unter mehreren gemeinsamen Fotos mit Margot teilt Julian seine tiefe Bewunderung für die Verstorbene und schreibt: "Heute musste ich erfahren, dass die zauberhafte Margot Friedländer, Holocaust-Überlebende, Ehrenbürgerin von Berlin und Zeitzeugin, gestorben ist! Es war mir immer eine große Ehre und eine große Freude, ihr zu begegnen, mit ihr zu sprechen, sie zu erleben. Danke für diese sensationelle Arbeit, ihren Tatendrang und ihren Glauben an eine friedliche Welt. Wir haben alle dasselbe Blut."

Neben seinen rührenden Worten hebt Julian explizit Margots unermüdliches Engagement hervor, mit dem sie bis ins hohe Alter für Aufklärung über die Verbrechen des Nationalsozialismus eingetreten ist. Seine Anteilnahme stößt in den sozialen Medien auf starke Resonanz – zahlreiche Fans und Wegbegleiter der 103-Jährigen drücken dort ebenfalls ihre Trauer und ihren Respekt aus. Matthias Mangiapane (41) kommentiert drei schwarze Herz-Emojis, während eine weitere Social-Media-Nutzerin schreibt: "Eine ganz besondere Frau. Möge sie in Frieden ruhen."

Bis zu ihrem Tod war Margot trotz der erlebten Dinge ein lebensfroher Mensch, der wichtige Botschaften vermittelte. So besuchte sie unter anderem die legendäre Berlinale-Party "Place to B" im Restaurant Borchardt als Ehrengast. Trotz ihres hohen Alters ließ sie sich das Fest nicht entgehen, scherzte auf dem roten Teppich mit Stars wie Boris Becker (57) und Thomas Gottschalk (74) und betonte gegenüber Bild ihre Liebe zum Kino. "Seit vielen Jahren bin ich bei der Eröffnungsgala der Berlinale eingeladen, und nun das erste Mal bei 'Place to B' – ich bin sehr gespannt und freue mich, einige Freunde zu treffen", freute sie sich im Februar.

