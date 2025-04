"#CoupleChallenge"-Julian dementiert die Mobbing-Vorwürfe

Julian F.M. Stoeckel (38) versuchte sich während der aktuellen Staffel von #CoupleChallenge als Friedensstifter und polarisiert dennoch. Im Streit zwischen Sandra Sicora (32) und anderen Teilnehmern des Formats positionierten sich Julian und sein Partner Marcell Damaschke zunächst vermeintlich vermittelnd, doch spätestens nach einigen hitzigen Momenten wurde das Klima zunehmend toxisch. Mehrere Zuschauer erhoben Mobbing-Vorwürfe in den sozialen Netzwerken gegen Julian und seine Mitstreiter Dilara Kruse und Roaya Soraya. Nun zeigt sich der ehemalige Dschungelcamp-Star Julian im Interview mit OK! von den Vorwürfen entsetzt. "Ich bin der letzte Mensch auf der Welt, der andere mobben, quälen oder leiden lassen will", betont der Realitystar.

Ihm zufolge seien er und sein Partner in der Show oft missverstanden worden. So habe er Sandra in einer der ersten Folgen sogar Schutz vor den Sticheleien anderer Teilnehmer angeboten, sei jedoch irritiert über ihre ablehnende Reaktion gewesen. Darüber hinaus spricht Julian offen darüber, wie die Produktion der Show zur Eskalation beigetragen habe: "Die Produktionsfirma hat pausenlos Öl ins Feuer gekippt", erklärt er und kritisiert, dass Konflikte bewusst in den Vordergrund gestellt würden, um für Schlagzeilen zu sorgen. "Sie wollen kein Feel-Good-Fernsehen. Sie wollen Streit, Auseinandersetzungen und Konflikte." Eine von Julian per WhatsApp verschickte Entschuldigung an Sandra und Tobias Wegener (31) blieb bislang unbeantwortet, wie er im Interview verrät.

Der Zoff unter den "#CoupleChallenge"-Teilnehmenden zeigt einmal mehr, wie schnell solche Reality-Formate am Abgrund von Unterhaltungswert und tatsächlich verletzenden Szenarien balancieren. Bereits in der Vergangenheit sorgte die Sendung für formattypische Polarisierung – zuletzt wurde über ausgesprochen harsche Worte von Teilnehmerin Paulina Ljubas (28) und ihres Teampartners Tommy Pedroni (30) berichtet. Der produzierende Sender RTLZWEI sah sich im Zuge der hitzigen Debatten im Netz sogar dazu veranlasst, auf Instagram ein Statement gegen Mobbing zu veröffentlichen. Julian selbst ist seit Jahren aus der deutschen Fernsehlandschaft nicht wegzudenken. Der ehemalige Moderator der Show "Naked Attraction" gilt regelrecht als Tausendsassa im TV und ist normalerweise für seine offene und fröhliche Art bekannt. Doch wie viele Reality-Stars musste auch er erkennen, dass die Dynamiken vor laufenden Kameras nur schwer zu kontrollieren sind.

RTLZWEI "#CoupleChallenge"-Kandidaten Sandra und Julian

RTLZWEI Paulina Ljubas und Tommy Pedroni bei "#CoupleChallenge"

