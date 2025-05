Führerschein weg: Gina-Lisa Lohfinks Idiotentest steht an

Gina-Lisa Lohfink (38) hat verraten, dass sie unmittelbar vor ihrer Medizinisch-Psychologischen Untersuchung (MPU) – auch bekannt als "Idiotentest" – steht. Die Reality-TV-Ikone strahlt dabei sichtlich und erklärt im Interview mit RTL: "Das heißt, ich habe bald wieder meinen Führerschein." Gina-Lisa musste sich im vergangenen Jahr vor Gericht verantworten, nachdem sie Ende 2022 ohne Fahrerlaubnis am Steuer erwischt wurde – und das laut Anklage auch noch unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Nach anfänglichem Leugnen gestand sie die Vorwürfe schließlich ein und versprach, sich zu bessern.

Seitdem habe sich die ehemalige Kandidatin von Germany's Next Topmodel nach eigenen Angaben komplett verändert. Um sich die MPU nicht zu "versauen", lebt sie mittlerweile sehr diszipliniert: Auf Alkohol und andere Drogen verzichtet Gina-Lisa eigenen Worten zufolge seit anderthalb Jahren – mit Ausnahme eines kleinen Gläschens Sekt an Silvester. Auch gesunde Ernährung und Sport nehmen einen großen Stellenwert in ihrem Alltag ein. "Ich bin total clean und achte so stark auf mich, benehme mich, verbessere mich, lerne aus meinen Fehlern. Und achte ganz dolle auf meine Ernährung, trinke viel Wasser", erklärt sie.

Gina-Lisa ist seit ihrer Teilnahme an GNTM nicht mehr aus dem deutschen Trash-Universum wegzudenken. Gegenüber Promiflash verriet die 38-Jährige bei der Premiere ihres neuen Podcasts "Gossip Garage", dass sie eigentlich nie vorhatte, im Rampenlicht zu stehen – gefällt ihr das etwa nicht? "Nee, ich wollte nie berühmt werden. Ich finde, berühmt zu sein, ist eine Katastrophe", verriet sie. Im gleichen Atemzug richtete sie das Wort an die jungen Leute, denen jegliche Karrieretüren offen stehen: "Macht eure Schule, studiert und tut irgendwas Gutes, weil das Berühmtsein ist scheiße."

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink, Realitystar

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink im Februar 2024

