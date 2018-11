Im vergangenen Jahr geschah für Sängerin Ace Tee (25) etwas Unglaubliches: Ihre Single "Bist du down?" löste in den USA so einen großen Hype aus, dass die Hamburgerin sogar mit etlichen Größen aus der R&B-Szene verglichen und von diversen Hochglanzmagazinen gelobt wurde. Mit Promiflash sprach die Künstlerin jetzt über ihren riesigen Erfolg und was demnächst so alles auf sie zukommen wird!

Vor wenigen Tagen traf Promiflash das Stylechamäleon auf der GLOW in Berlin und hakte genauer nach, wie die Musikerin den Hype in den Staaten mitbekommen hat. "Verrückt war es. Aber ehrlich gesagt fliege ich auch bald nach Amerika und da kommt auf jeden Fall einiges Neues", plauderte Tarin, wie Ace Tee mit gebürtigen Namen heißt, aus. Was ihre genauen Pläne auf der anderen Seite des Ozeans sind, behielt die 25-Jährige für sich.

Ob die gelernte Hairstylistin an ihren Erfolg mit dem Hit "Bist du down?" anknüpfen kann? Immerhin produzierte Tarin den Song aus purer Lust heraus mit Rapper Kwam.e, auf den sie über ein Facebook-Gesuch aufmerksam wurde. Der Erfolg überrasche die R&B-Sängerin damals eher weniger, er sei vielmehr eine Bestätigung ihrer eigenen Gedanken und Gefühle gewesen.

Instagram / tarinwilda Die Musikerin Ace Tee

Anzeige

Instagram / acetee Ace Tee, Sängerin

Anzeige

Instagram / acetee Ace Tee, deutsche Musikerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de