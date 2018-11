Lisa-Marie Schiffner (17) feiert ihren bislang größten Erfolg! Die Beauty-Bloggerin begeistert ihre Fans seit Jahren mit tollen und kreativen Schnappschüssen im Netz. Auch ihre Liebe zu YouTube-Kollege Moritz Garth (23) lebt die Brünette öffentlich aus, die beiden sind mittlerweile schon seit über zwei Jahren ein glückliches Paar. Und ihr Liebster wird aktuell wohl richtig stolz auf seine Freundin sein – denn Lisa hat die Millionenmarke auf ihrer Social-Media-Plattform geknackt!

Auf Instagram ist Lisa-Marie nun Abonnenten-Millionärin und sie kann ihr Glück kaum fassen, wie die Beauty unter ihrem blumigen Jubiläumspic schrieb: "Ich bedanke mich von Herzen, dass ihr es möglich macht, dass ich machen kann, was ich liebe. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich bin sprachlos! Ich habe ein tolles Team, ich habe eine wunderschöne Community." Seit vier Jahren postet die Brünette regelmäßig auf der Plattform und lebt ihre Leidenschaft der Fotografie dort kreativ aus. Ganz nebenbei hat sie über Insta auch ihren Schatz kennengelernt, dem sie auch einige Zeilen widmete: "Du hast mir gezeigt, was wahre Liebe bedeutet."

Doch Lisa-Maries Insta-Reise lief auch nicht immer rosig ab – die 17-Jährige musste diverse Tiefschläge einstecken. "Ich hatte einen nicht einfachen, steinigen Weg. Ich habe viel Missgunst spüren müssen, wurde fertiggemacht, habe fast alle Freude verloren [...]." Doch die Österreicherin habe aus diesen Erfahrungen gelernt und sei stärker daraus hervorgegangen.

P.Hoffmann/WENN.com Lisa-Marie Schiffner, Webstar

AEDT/WENN.com Moritz Garth und Lisa-Marie Schiffner

P.Hoffmann/WENN.com Lisa-Marie Schiffner, Instagram-Star

