Kein Geheimnis mehr: Lisa-Marie Schiffner zeigt ihren Freund

Sie teilt mit der ganzen Welt ihr Glück! Im September 2021 überraschte YouTuberin Lisa-Marie Schiffner (22) ihre Fans mit einer süßen Nachricht. Sie ist nach der Trennung von Moritz Garth (27) wieder vergeben. Wer der Glückliche ist, behielt die Beauty lange Zeit für sich. Nur ganz selten gab es mal ein Foto, wo man ihren Freund nur erahnen konnte. Doch mit dieser Geheimniskrämerei ist nun Schluss: Im Netz stellt Lisa-Marie ihren Fans endlich ihren Freund vor!

"Lasst mich euch meine erste wahre und letzte Liebe, Nico Rauchwald, vorstellen", beginnt die Influencerin ihren Pärchen-Post auf Instagram. Zu einigen süßen Schnappschüssen der zwei kommt die 22-Jährige gar nicht mehr aus dem Schwärmen für ihren Liebsten heraus. "Unsere Verbindung ist das größte Geschenk der letzten zwei Jahre. Nicht nur, dass wir füreinander alles sind, was wir uns immer erträumt haben, sondern uns auch täglich mit den kleinen Dingen im Leben zeigen, wie viel uns diese Beziehung bedeutet", schreibt sie ganz gerührt.

Nico habe der Netzbekanntheit gezeigt, was es heißt, wirklich geliebt zu werden. "Mit dir fühlt sich Liebe leicht an, als würden sich unsere Seelen schon immer kennen und nur den für uns rechten Zeitpunkt ausgewählt haben", führt sie in ihrem Beitrag weiter aus. Lisa fühle sich bei ihrem Schatz einfach komplett angekommen.

Instagram / lisamarie_schiffner Lisa-Marie Schiffner mit ihrem geheimen Freund

Instagram / lisamarie_schiffner Lisa-Marie Schiffner mit ihrem Freund Nico Rauchenwald

Instagram / lisamarie_schiffner Lisa-Marie Schiffner mit ihrem neuen Freund

