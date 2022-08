Beauty-Tricks & Co.: Das sind Pamela Reifs Geheimnisse!

Was ist ihr Beauty-Geheimnis? Pamela Reif (26) wurde durch ihre YouTube-Videos bekannt und begeistert Millionen von Fans mit ihren stählernen Muskeln – aber auch mit ihren Frisuren-Tutorials oder ihren Make-up-Looks. Aber wie sieht sie immer so top gestylt aus? "Ich finde, wenn man es richtig macht, dann hält es auch. Wenn man einmal die Haare richtig föhnt, schön Locken reinmacht und die Foundation perfekt macht, dann hält das auch den ganzen Tag. Wenn man morgens meint, sich zu beeilen und alles hinwischt, dann wird das nichts. Lieber einmal gescheit als gar nicht!", verriet sie Promiflash auf der Glow-Messe in Essen.

