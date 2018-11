Für Ruthie Ann Miles (35) wurde Anfang März ein Albtraum bittere Realität: Eine Frau hatte eine rote Ampel übersehen und mit ihrem Wagen die vierjährige Tochter des Broadway-Stars und den einjährigen Sohn einer Freundin in den Tod gerissen. Nur wenige Monate später verlor die 35-Jährige zusätzlich ihr ungeborenes Baby. Die Fahrerin des Unfallwagens, Dorothy Bruns, hätte sich vor Gericht wegen Totschlags verantworten müssen, doch dazu wird es nun nicht mehr kommen: Dorothy ist nicht mehr am Leben!

Wie People berichtet, habe ein Bekannter nach einer längeren Funkstille nach der 44-Jährigen sehen wollen. In ihrer Wohnung angekommen, fanden die Beamten Dorothy bewusstlos und nicht ansprechbar in ihrem Badezimmer auf – ohne Anzeichen auf Gewalteinwirkung. Noch vor Ort wurde sie für tot erklärt. Laut eines Polizeisprechers werde Suizid als mögliche Ursache vermutet.

NBC 10 unterstreicht diese These und beruft sich ebenfalls auf ein offizielles Statement. Demnach wurden Pillen und eine Art Abschiedsbrief gefunden. Dorothy litt seit Jahren an Multiple Sklerose und hätte wegen der chronisch entzündlichen Erkrankung des zentralen Nervensystems nicht am Steuer sitzen dürfen.

Nicholas Hunt/Getty Images Ruthie Ann Miles bei der Premiere von "The Americans"

Twitter / Ruthie Ann Miles Ruthie Ann Miles mit ihrer Tochter Abby

Joseph Marzullo/WENN.com Das Ehepaar Jonathan Blumenstein und Ruthie Ann Millers bei den 69. Tony Awards



