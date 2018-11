Nanu? Wer versteckt sich denn unter diesem zotteligen Rauschebart? So viel sei verraten: Es handelt sich nicht um ein Double des Weihnachtsmannes. Die XXL-Gesichtsbehaarung ist dennoch tatsächlich echt und schmückt seit einigen Wochen einen supererfolgreichen Hollywood-Schauspieler. Seine Filme wie "School of Rock" oder "Liebe braucht keine Ferien" gingen in die Traumfabrik-Geschichte ein. Mittlerweile erkannt? Dieser graubärtige Megastar ist kein Geringerer als Jack Black (49)!

Sichtlich happy schlenderte der 49-Jährige rund um die Produktionsstudios der TV-Show von Jimmy Kimmel (50). Paparazzi knipsten ihn dabei, wie er bei bester Laune das Gebäude verließ. Zuletzt konnte man Jack auf der Leinwand im Blockbuster "Das Haus der geheimnisvollen Uhren" sehen. Ansonsten konzentriert sich der Tausendsassa vor allem auf seine musikalische Karriere: Mit seiner Band Tenacious D rockt er eine Bühne nach der anderen.

Zwar hatte der Ausnahmekünstler schon immer einen eher lässigen und lockeren Strubbel-Look. Doch so haarig hat sich Jack bisher noch nicht gezeigt. Was haltet ihr von seinem neuen wolligen Styling? Stimmt ab!

Splash News Jack Black, Hollywood-Star

Lies Angeles / MEGA Jack Black bei "Jimmy Kimmel Live" im November 2018

Lies Angeles / MEGA Jack Black mit seiner Band Tenacious D, November 2018

