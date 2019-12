Dwayne "The Rock" Johnson (47) und Kevin Hart (40) sind ein ungleiches Paar! Das wird bei dem 1,96 Meter großen Ex-Wrestler und dem 1,63 Meter kleinen Comedian schon auf den ersten Blick deutlich. Doch die beiden Schauspieler kennen sich aus diversen gemeinsamen Filmprojekten und sind gute Freunde. In ihren Blockbustern liefern sich die zwei US-Amerikaner allerdings immer wieder einen ordentlichen Schlagabtausch. Genau das findet ihr Co-Star Jack Black (50) einfach genial.

Im Promiflash-Interview bei der Premiere ihres neuen Streifens "Jumanji: The next Level" lobte der "School of Rock"-Darsteller seine Kollegen in den höchsten Tönen. Für ihn gewinnt das Action-Abenteuer durch das Verhältnis der zwei Buddys an Dynamik: "Es geht wirklich viel um diese Rivalität zwischen Dwayne und Kevin. Das ist das Herzstück des Films." Dass seine eigene Rolle dabei etwas in den Hintergrund gerät, scheint dem Komiker nichts auszumachen.

Zudem offenbarte der Musiker, dass er The Rock sehr für seinen humorvollen Schauspielstil bewundert. Der Muskelmann sei nämlich der Albernste aus ihrer Truppe gewesen. "Das würde ich Dwayne zuschreiben. Er ist definitiv albern und lustig – auf seine eigene Art. Er hat eine sehr natürliche, kindliche Herangehensweise an seine Komödien", schwärmte der 50-Jährige von dem einstigen Football-Spieler.

CapitalPictures Jack Black bei der "Jumanji: The Next Level"-Premiere in London, 2019

Wenzel, Georg / ActionPress Kevin Hart und Dwayne Johnson bei der Premiere von "Jumanji: The Next Level" in Berlin

Birdie Thompson/AdMedia Dwayne "The Rock" Johnson bei der "Fast & Furious: Hobbs & Shaw"-Premiere

