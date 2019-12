Diese Filmreihe macht also selbst einen alten Hollywood-Hasen mächtig stolz! Jack Black (50) ist seit 1992 wirklich nicht mehr aus der Filmszene wegzudenken. Ob Animationsfilme wie Ice Age und "Kung Fu Panda", Abenteuerfilme wie "King Kong", Actionthriller oder echte Kult-Komödien – der 50-Jährige wirkte in seiner langen Laufbahn bereits in über 60 Leinwand-Produktionen und TV-Projekte sind in dieser Auflistung nicht einmal mit inbegriffen! Sein aktueller Streifen "Jumanji: The Next Level" liegt dem Schauspieler aber ganz offensichtlich besonders am Herzen!

Bei der Premiere des "Jumanji: Willkommen im Dschungel"-Sequels, bei der auch Promiflash vor Ort war, erklärt Jack, weshalb die Geschichte über das mysteriöse Spiel einen speziellen Stellenwert für ihn hat: "Ich war noch nie Teil eines Films, der weltweit so geliebt wurde, das ist ein unglaubliches Gefühl. Deshalb versucht man sozusagen, denselben Nerv wieder zu treffen", ist er auch über den Nachfolger guter Dinge. Fans können den zweiten "Jumanji"-Teil mit Dwayne "The Rock" Johnson (47), Kevin Hart (40), Karen Gillan (32) und Nick Jonas (27) seit dem 13. Dezember im Kino verfolgen.

Aber nicht nur der Erfolg, sondern auch der Cast machte das Projekt für Jack unvergesslich: "Wir drehten diesen ersten Film, es hat so viel Spaß gemacht, es war ein unglaubliches Abenteuer und wir hatten dabei gar keine Vorstellung davon, wie es am Ende sein würde und letztendlich wurde es zu einem der größten Streifen der Welt. Also teilten wir uns diesen unglaublichen Triumph. Als wir die Möglichkeit hatten, wieder zusammenzuarbeiten, sind wir gleich darauf angesprungen", erinnert sich das auch als Musiker erfolgreiche Multitalent.

Getty Images "Jumanji"-Star Jack Black

Anzeige

Getty Images Jack Black, Dwayne Johnson, Karen Gillan und Kevin Hart in London

Anzeige

Getty Images Jack Black, Filmstar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de