20. Jubiläum: Jack Black bestätigt "School of Rock"-Reunion!

Jack Black (53) wird bald seine Filmkollegen wiedersehen! Schon rund 20 Jahre ist es her, dass "School of Rock" über die Leinwände flimmerte. Die Musik-Komödie begeisterte 2003 ein Millionenpublikum auf der ganzen Welt und entwickelte sich zu einem absoluten Kult-Streifen. Mittlerweile sind die Kinderstars des Films erwachsen – und werden sich bald offenbar treffen: Hauptdarsteller Jack verriet nun, dass der "School of Rock"-Cast eine Jubiläumsparty feiern wird!

Im Gespräch mit ET, sprach der 53-Jährige ganz aufgeregt über die Reunion mit seinen früheren Co-Stars: "Wir werden uns treffen und ein 20-jähriges Jubiläum feiern. [...] Ich freue mich schon darauf, alle Erwachsenen aus School of Rock zu sehen." Für ihn sei es unvorstellbar, dass die Kids von damals nun alle groß sind. "All diese Kinder – hört euch das an – waren 10 Jahre alt, als wir den Film gemacht haben, und jetzt sind sie alle um die 30", staunt der Filmstar.

Vor zwei Jahren bekam der Cast des Films eine Schocknachricht – Kevin Clark, der bei "School of Rock" den Schlagzeuger Freddy aka Spazzy McGee verkörpert hatte, verstarb im Alter von 32 Jahren bei einem Fahrradunfall. Auch Jack trauerte sehr. "Es sind erschütternde Nachrichten. [...] Mein Herz ist gebrochen", schrieb er unter einem Instagram-Post.

Getty Images Jack Black bei der Premiere von "School of Rock" in Hollywood, 2003

Getty Images Der Cast von "School of Rock" mit Jack Black im September 2003

Rex Features / Rex Features / ActionPress Kevin Clark und Jack Black in "School of Rock"

