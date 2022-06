Heute Nacht wurden die MTV Movie & TV Awards zum bereits 31. Mal in Santa Monica verliehen – welche Stars und Sternchen der US-amerikanischen Film- und Fernsehbranche durften sich über eine der begehrten Trophäen freuen? Schon auf dem roten Teppich vor Beginn der Veranstaltung zogen die Promis mit ihren extravaganten Looks alle Blicke auf sich. Doch nicht jeder der Nominierten konnte am Abend auch einen Preis mit nach Hause nehmen. Promiflash fasst euch alle Gewinner der Show noch einmal zusammen!

Die wohl spannendsten Kategorien des Abends waren wie immer "Bester Film" und "Beste Serie". Als erfolgreichster Kinostreifen wurde "Spider-Man: No Way Home" ausgezeichnet und konnte sich damit gegen starke Konkurrenz wie "Dune" oder "The Batman" durchsetzen. Zur erfolgreichsten Serie wurde wenig überraschend Euphoria gekürt – die Show mit Zendaya (25) in der Hauptrolle ist nach wie vor total im Hype. Gegen sie mussten sich Sendungen wie Squid Game oder "Inventing Anna" geschlagen geben. Zwei besondere Ehrenpreise erhielten zudem Jennifer Lopez (52) und Jack Black (52). Die Sängerin bekam den begehrten "MTV Generation Award" und der Schauspieler den "Comedic Genius Award".

Auch die Schauspieler hatten die Chance, für ihre Performances einen Award abzuräumen. Als bester Darsteller in einem Film wurde – wie zu erwarten – Tom Holland (26) in seiner Rolle als Spider-Man ausgezeichnet. Für den besten Auftritt in einer Serie bekam seine Freundin Zendaya die Trophäe in Abwesenheit überreicht. Denn leider war das Hollywood-Traumpaar bei der Verleihung nicht vertreten. Den besten Filmkuss konnten die zwei nicht abräumen: Dafür wurde doch tatsächlich Sean "Poopies" McInerney für seine Zungenspiele mit einer echten Schlange in "Jackass Forever" ausgezeichnet.

Hier noch einmal die Auflistung aller Preisträger:

Bester Film: "Spider-Man: No Way Home"

Beste Serie: "Euphoria"

Beste Darstellung in einem Film: Tom Holland ("Spider-Man: No Way Home")

Beste Darstellung in einer Serie: Zendaya ("Euphoria")

Bester Held: Scarlett Johansson ("Black Widow")

Bester Bösewicht: Daniel Radcliffe ("The Lost City")

Bester Kuss: Sean "Poopies" McInerney und Schlange ("Jackass Forever")

Beste Comedy-Performance: Ryan Reynolds ("Free Guy")

Bester Newcomer: Sophia Di Martino ("Loki")

Bester Kampf: Cassie (Sydney Sweeney, 24) vs. Maddy (Alexa Demie, 31) ("Euphoria")

Gruseligste Performance: Jenna Ortega (Scream)

Bestes Team: Tom Hiddleston (41), Sophia Di Martino, Owen Wilson ("Loki")

Bester Hookup: "Euphoria"

Bester Song: Jennifer Lopez – "On My Way (Marry Me)" ("Marry Me")

Beste Musik-Doku: "Olivia Rodrigo: driving home 2 u"

Comedic Genius Award: Jack Black

MTV Generation Award: Jennifer Lopez

Beste Doku-Realitshow: Selling Sunset

Beste Competition-Show: RuPaul's Drag Race

Beste Lifestyle-Show: "Selena + Chef"

Beste neue Unscripted-Show: "The D'Amelio Show"

Bester Realitystar: Chrishell Stause ("Selling Sunset")

Beste Reality-Romanze: Loren und Alexei Brovarnik ("Loren & Alexei: After the 90 Days")

Beste Talkshow: "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

Bester Moderator: Kelly Clarkson (40)

Bester Social-Media-Newcomer: Bella Poarch (25)

Beste Realitys-Rückkehr: Paris Hilton ("Cooking with Paris", "Paris in Love")

Tom Holland und Zendaya bei der Premiere von "Spider-Man: No Way Home"

Jack Black, Schauspieler

Eine Schlange, Sarah Shahi und Sean 'Poopies' McInerney bei den MTV Movie & TV Awards 2022

Sophia Di Martino auf den MTV Movie & TV Awards 2022

Die "Selling Sunset"-Stars bei den MTV Movie & TV Awards 2022

Alexei Brovarnik und Loren Brovarnik

Kornbread, Angeria Paris VanMicheals, Bosco und Kerri Colby von "RuPaul's Drag Race"

Paris Hilton bei den MTV Movie & TV Awards 2022

Paris Hilton bei den MTV Movie & TV Awards 2022

