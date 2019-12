Jack Black (50) ist in seiner beachtlichen Filmkarriere schon in so manche Rollen geschlüpft – selbst in die von Teenagern! Richtig gelesen: In "Jumanji: Willkommen im Dschungel" verkörperte der 50-Jährige zwar den fiktiven Avatar Professor Shelly Oberon – darin steckte im Film allerdings die Teenie-Zicke Bethany (Madison Iseman)! Und auch im Sequel "Jumanji: The Next Level" wird Jacks On-Screen-Rolle nicht älter: Plötzlich steckt Sportler "Fridge" in seinem Charakter. Genau deshalb hatte Jack auch ordentlich Respekt vor den Filmen!

Bei der Deutschland-Premiere des Abenteuer-Nachfolgers in Berlin sprach Promiflash mit dem Hollywood-Star und kriegte folgendes Geständnis aus ihm heraus: "Ich hatte Angst davor. Es war eine widersprüchliche Rolle, die ich spielen musste. Aber als ich die richtige Stimme gefunden hatte, hat es wirklich Spaß gemacht", freute sich der Komiker dann aber hinterher. Er habe die On-Screen-Versionen seines jugendlichen Inneren schnell lieb gewonnen!

Selbst als erwachsener Mann konnte er sich irgendwann richtig mit seinen jugendlichen Figuren identifizieren: "Ich weiß immer, dass ich den Dreh raus habe, wenn ich auch in der Rolle bleibe, wenn die Kameras nicht laufen. Und so habe ich mich die ganze Zeit während der Dreharbeiten gefühlt. Ich bin einfach in der Rolle geblieben und habe auch die ganze Zeit so gesprochen", erklärte der Künstler!

Getty Images Madison Iseman, Schauspielerin

Getty Images Jack Black, Filmstar

Getty Images "Jumanji"-Stars Morgan Turner und Jack Black

