Ist er zu peinlich? Jack Blacks Kids grenzen sich von ihm ab

In der Hinsicht sind auch Hollywood-Kids völlig normal! Jack Black (53) ist für seine lustigen und mitreißenden Filme bekannt. Darunter finden sich "Jumanji: Willkommen im Dschungel" oder "Gullivers Reisen". In seinem neusten Film "Der Super Mario Bros. Film" verleiht der 53-Jährige dem starken Charakter Bowser aus dem Mario-Universum seine Stimme. Doch seine Teenager-Söhne sind nicht immer so begeistert von ihrem berühmten Vater.

Die Kinder des Komikers würden inzwischen auf Distanz zu ihrem Papa gehen, gibt Jack offen im Interview mit People zu. "Sie wollen so weit wie möglich von mir weg sein: Das ist natürlich", erzählt er. Seinen Söhnen Thomas "Tommy" David (14) und Samuel "Sammy" Jason (16) drängt der Schauspieler deshalb auch seine Filme nicht auf. "Ich sage: 'Sie werden sie später entdecken, wenn sie wollen'", äußert Jack sich. Dennoch schaffe er es hin und wieder, Zeit mit den beiden zu verbringen.

Für einen Film standen ihm seine Söhne nämlich sogar zur Seite. Seinen neuen Charakter, den Bösewicht Bowser, habe er Tommy und Sammy zu verdanken. Die beiden haben ihm mit der Videospielfigur vertraut gemacht. Als das Angebot zu dem Film "Der Super Mario Bros. Film" kam, sagte Jack direkt zu. "Die zwei sind von dem Film begeistert und freuen sich darauf, zur Premiere zu kommen. Das wird bestimmt lustig", ergänzt er.

