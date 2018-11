Gleiche Erfahrungen verbinden! Das gilt wohl auch für Janika Jäcke (29) und Janina Celine Jahn. Die beiden ehemaligen Der Bachelor-Girls können sich seit einiger Zeit kein Leben mehr ohne einander vorstellen. Zwar nahmen die beiden nicht im selben Jahr an der Kuppelshow teil, lernten sich aber auf anderem Wege kennen und schätzen: Heute feiert Janina Celine ihren 24. Geburtstag und Janika gratulierte ihr auf rührende Weise.

Auf Instagram teilte die Bachelor in Paradise-Teilnehmerin nun eine Aufnahme von sich und dem Geburtstagskind, das sie mit einer wahren Lobeshymne versah. "Du bist ein ganz besonderer Mensch ohne Wenn und Aber – ich bin glücklich, dich zu haben. [...] Du bist mein Gehirn, mein Wegweiser, meine Therapeutin in schwierigen Momenten, du bist einer der wenigen Menschen, die ich tief in mein Herz hab' blicken lassen", offenbarte die 29-Jährige. Mit so vielen wunderbaren Eigenschaften könne sie der Beauty auch ihre Unpünktlichkeit verzeihen, witzelte Janika weiter. Außerdem sei ihre Loyalität einfach einmalig: "Du steckst ein, wenn ich mal wieder einen unüberlegten dummen Spruch bringe."

Doch nicht nur die Sylterin ist für ihre BFF da. Als Reality-TV-Sternchen Viola Kraus (27) über Janina Celines Teilnahme bei Love Island lästerte, fuhr auch Janika ganz schön die Krallen aus. "Soll sie da weiter irgendwie als kleine, süße Frisörin ihren Kunden da ein bisschen die Haare verschnippeln", stichelte sie damals in Richtung der gelernten Friseurmeisterin.

Instagram / janikajaecke Janina Celine Jahn und Janika Jäcke

Anzeige

Instagram / janina.celine Janina Celine Jahn, Ex-"Love Island"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / viola.kraus.official Viola Kraus, Ex-Bachelor-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de