Für Hochzeit: "Let's Dance"-Star gibt Janika Jäcke Nachhilfe

Janika Jäcke (34) will bei ihrer Hochzeit auf dem Tanzparkett nicht versagen! Seit Ende 2019 ist die ehemalige Bachelor-Kandidatin bereits mit ihrem Partner Kai Schwarz liiert. Im Juli machte das Paar dann öffentlich, dass es bereit ist, denn nächsten Schritt in der Beziehung zu gehen: Das Reality-TV-Sternchen und der DJ haben sich verlobt! Inzwischen stecken die beiden schon mitten in der Planung – doch eines macht ihnen offenbar Angst: der Hochzeitstanz. Um das Tanzen zu lernen, holen sich Janika und Kai jetzt Hilfe von einem Let's Dance-Profi!

Wie Bild berichtet, gibt keine Geringere als Isabel Edvardsson (41) den Turteltauben Nachhilfe in Sachen Rhythmusgefühl. Auch wenn das Paar selbst eher weniger von seinem tänzerischen Talent überzeugt ist, sieht die Profitänzerin Potenzial in ihnen. "Die beiden haben Gefühl und Talent und werden den Hochzeitstanz gut schaffen", äußert Isabel. Die Blondine habe mit Janika und Kai vor allem Blues trainiert und ein paar Freestyle-Elemente getanzt. "Man merkt, dass sie sich sehr auf die Feier und ihren Auftritt freuen", betont der "Let's Dance"-Star.

Und das Training scheint bereits erste Früchte zu tragen. Die 34-Jährige und ihr zukünftiger Ehemann sind begeistert von ihrem Fortschritt nach dem Tanzkurs. "Jetzt kann unsere große Liebe endlich beginnen", schwärmen sie. In nur wenigen Tagen ist es schon so weit: Janika und Kai werden sich im Schlossgarten Jesteburg das Jawort geben und ihren Tanz aufführen.

Anzeige

Instagram / janikajaecke Kai Schwarz und Janika Jäcke

Anzeige

Instagram / isabel_edvardsson_official Isabel Edvardson, "Let's Dance"-Profi

Anzeige

Instagram / janikajaecke Janika Jäcke und Kai Schwarz, Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de