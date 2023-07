"So verliebt": Ex-Bachelor-Girl Janika Jäcke ist verlobt!

Es gibt tolle Neuigkeiten von Janika Jäcke (34)! Die einstige Bachelor-Kandidatin und ihr Liebster Kai Schwarz gehen bereits seit Ende 2019 Hand in Hand durchs Leben. In den sozialen Medien gewähren die Influencerin und der DJ ihren Fans regelmäßig süße Einblicke in ihr Beziehungsleben. Jetzt wagt das Paar den nächsten großen Schritt in Richtung einer gemeinsamen Zukunft: Janika und Kai haben sich verlobt!

Diese erfreuliche Nachricht macht das Paar jetzt gegenüber Bild publik. Kai habe mit einem Ring der Luxusfirma Tiffany & Co. ganz romantisch um die Hand seiner Janika angehalten – und die habe sofort Ja gesagt! "Mir kullerten vor Freude die Tränen", bringt die 34-Jährige ihre großen Glücksgefühle zum Ausdruck und fügt hinzu: "Wir sind so verliebt und glücklich."

Und mit der großen Hochzeitsfeier wollen Janika und Kai auch nicht mehr allzu lange warten! Die Trauung soll schon im August stattfinden – und zwar im Schlossgarten Jesteburg in der Nähe von Hamburg. Dort wollen sie ihre Liebe im Beisein von rund 120 Gästen zelebrieren.

