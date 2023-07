Ex-Bachelor-Girl Janika Jäcke und Kai Schwarz sind verlobt!

Bei Janika Jäcke (34) und Kai Schwarz läuten bald die Hochzeitsglocken! Seit 2019 gehen die einstige Der Bachelor-Kandidatin und der DJ nun schon gemeinsam durchs Leben. Nun hielt der Musikproduzent mit einem Ring der Luxusfirma Tiffany & Co. um die Hand seiner Liebsten an! "Mir kullerten vor Freude die Tränen", berichtet die Blondine gerührt gegenüber Bild. Bereits im August soll die Trauung stattfinden. "Wir sind so verliebt und glücklich", bringt Janika ihre Freude zum Ausdruck.

