In der neuen Staffel Love Island sind wieder 13 flirthungrige Singles auf der Suche nach Liebe. Neben brandneuen heißen Singles sind auch ein paar bekannte Gesichter mit dabei. Andrina Santoro (28) war beispielsweise früher die Schweizer Bachelorette und Lena Schiwiora machte schon bei Temptation Island mit. Ein paar der Ex-Islander sind deswegen von deren Teilnahme nicht gerade begeistert. Doch auch in vorherigen Staffeln waren bereits bekannte Gesichter mit dabei.

Vor seiner Teilnahme an Love Island war Melvin Pelzer (27) den meisten Zuschauern wohl besser bekannt als der Ex von Gerda Lewis (28). Sie versuchte 2019 nach ihrer Trennung ihr Glück als Bachelorette. Das bringt uns zu den nächsten Islandern. Es hatten nämlich schon mehrere frühere Teilnehmer eine Verbindung zum Bachelor-Franchise. Nathalia Goncalves Miranda (28), Janina Celine Jahn (26), Till Adam (32) und Dijana Cvijetic (27) nahmen vor ihrem Einzug in die "Love Island"-Villa an den Formaten "Der Bachelor" oder "Die Bachelorette" teil.

Neben den Kandidaten mit Vorerfahrungen in Datingshows suchten auch ein paar Schauspieler im TV nach der großen Liebe. Richard Heinze (24) arbeitete vor seiner Reality-TV-Karriere als Laiendarsteller bei Köln 50667 und Sidney Wolf (34) stand für Ibiza Diary vor der Kamera. Julia Schwab und Philipp Laicher hatten ebenfalls vor ihrer Zeit bei "Love Island" schon einen gewissen Bekanntheitsgrad. Sie waren beide als Influencer tätig.

Bei den ganzen heißen Ex-Islandern ist es kein Wunder, dass mehrere von ihnen bereits Modelerfahrung hatten. Natascha Beil war sieben Jahre vor ihrer Teilnahme an der Kuppelshow bei Germany's next Topmodel zu sehen. Auch der gebürtige Spanier Victor Seitz arbeitete vor "Love Island" als erfolgreiches Model.

Anzeige

Instagram / nathaliagonca1ves Nathalia Goncalves Miranda im Urlaub 2021

Anzeige

Instagram / tilladam23 Reality-TV-Kandidat Till Adam

Anzeige

Instagram / sidneywolf23 Sidney Wolf, Reality-TV-Bekanntheit

TVNOW Janina Celina Jahn, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de