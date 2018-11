Ob er wirklich weiß, worauf er sich da eingelassen hat? Harry Redknapp (71) ist in seiner Heimat Großbritannien ein bekannter Fußballtrainer und sorgte vor knapp zwei Jahren für Schlagzeilen, als er seine Frau aus Versehen mit seinem Auto mitschleifte und so schwer verletzte. In seiner mehr als 30 Jahre dauernden Tätigkeit managte Harry Clubs wie West Ham United, Tottenham Hotspur oder zuletzt Birmingham City. Jetzt wagt sich der ehemalige Mittelstürmer an ein anderes Terrain: Er nimmt an der nächsten Staffel der britischen Version des Dschungelcamps teil!

In wenigen Tagen geht die Erfolgsshow im Vereinigten Königreich in ihre 18. Runde und flimmert damit schon 16 Jahre über die britischen Fernsehbildschirme. Wie ein Vorstellungs-Clip des Casts nun zeigt, begibt sich Harry trotzdem unvoreingenommen auf die Dschungel-Expedition. "Ich habe nicht wirklich eine Idee, wo ich hier drin bin, nein. Wer wird meine Hosen waschen?", fragt der Brite beispielsweise. Da wird er wohl auf die Unterstützung seiner Camp-Mitbewohner – unter anderem Sängerin Fleur East oder The Vamps-Gitarrist James McVey (24) – hoffen müssen.

Für seinen Auftritt soll der 71-Jährige laut The Sun umgerechnet rund 570.000 Euro Gage bekommen. Doch was das Absolvieren der Dschungelprüfungen angeht, gibt sich Harry noch ein wenig unschlüssig: "Ich weiß nicht, ob ich all dieses Ungeziefer essen werde, ich habe es nie ausprobiert. Ich mag ein bisschen Calamari", berichtete er.

ActionPress / United Archives GmbH Harry Redknapp als Spieler 1964

Getty Images Harry Redknapp, Ex-Trainer von Birmingham City

ActionPress / i-Images / Zuma Press Harry Redknapp beim Pferderennen Royal Ascot 2015

