Yeliz Koc spricht Klartext: Muss ihr Freund ein Promi sein?

- Shannon Lang
Lesezeit: 1 min

In einer Instagram-Fragerunde gab Yeliz Koc (31) ihren Fans einen Einblick in ihre Einstellung zu Beziehungen. Auf die Frage eines Followers, ob sie nur Promi-Männer daten würde oder ob auch jemand mit einem "normalen" Lebensstil infrage käme, gab der Reality-TV-Star eine klare Antwort: "Ja klar! Sehr gerne sogar." Sie fügte dennoch hinzu, dass das momentan nicht ihre Priorität ist: "Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich aktuell absolut keine Zeit habe, überhaupt jemanden kennenzulernen."

Yeliz machte in der Vergangenheit immer wieder Schlagzeilen mit ihren turbulenten Beziehungen, vor allem mit dem Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (33). Die Mutter einer Tochter zeigt sich jedoch inzwischen fokussiert auf ihren Alltag und gesteht in ihrer Story offen, dass Dates und neue Bekanntschaften aktuell einen geringeren Stellenwert einnehmen. Ihr Tagesablauf sei einfach zu voll, ohne dabei näher darauf einzugehen, ob möglicherweise ein Karriereschritt oder ihr Familienleben Grund für diesen Zeitmangel sind.

Yeliz und Jimi ziehen gemeinsam ihre kleine Tochter Snow Elanie Koc (3) groß, die bereits vor drei Jahren das Licht der Welt erblickte. Obwohl sie kein Liebespaar mehr sind, pflegen die beiden inzwischen ein gutes Verhältnis. Dies zeigte sich zuletzt bei gemeinsamen Familienaktivitäten mit Jimis Schwester Cheyenne (25) und deren Kindern.

Yeliz Koc im Februar 2025
Jimi Blue Ochsenknecht, Yeliz Koc und Snow Elanie Koc
