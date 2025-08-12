Jessica Biels Sohn Silas nennt sie "alt" und sie kontert

Jessica Biel (43) teilte kürzlich auf TikTok eine amüsante, aber auch nachdenkliche Anekdote aus ihrem Familienleben. Ihr zehnjähriger Sohn Silas überraschte die Schauspielerin am Morgen mit der Bemerkung: "Du siehst alt aus." Bemüht, darauf angemessen zu reagieren, erklärte Jessica ihm ruhig: "Das ist okay. Wir werden alle älter." Doch die Offenheit ihres Sohnes nahm damit kein Ende: "Ich hoffe, du siehst nicht wie eine Oma aus!", ergänzte er frech. Dies brachte Jessica dazu, über das Älterwerden nachzudenken. "Es ließ mich realisieren, dass die Oma-Tage vielleicht näher sind, als ich dachte", teilte sie mit ihren Fans.

Die zweifache Mutter nutzte die Gelegenheit, um über den schnellen Lauf der Zeit zu reflektieren. Sie ermutigte ihre Follower dazu, die kleinen Momente mit ihren Kindern bewusst zu genießen und sagte: "Lass dein Kind so lange mit seinem Spielzeugauto spielen, wie es möchte – eines Tages bist du die Oma und machst das nicht mehr." Gleichzeitig betonte sie auch, wie wichtig es ihr und ihrem Ehemann Justin Timberlake (44) sei, ihren Söhnen eine möglichst normale Kindheit zu ermöglichen. Das Promi-Paar schützt deren Privatsphäre und meidet bewusst das Rampenlicht, wie die Schauspielerin in Interviews auch immer wieder betont.

Jessica Biel scheint voll in ihrer Rolle als Mutter aufzugehen – auch wenn sie sich dabei selbst überrascht. Im Interview mit InStyle plauderte sie aus, dass ausgerechnet sie öfter die Strenge ist: "Ich dachte, Justin würde der Regel-Vollstrecker sein, da er so zielstrebig ist, und ich die Sanftere. Aber ich setze klare Grenzen und bestehe darauf – obwohl es eigentlich nicht meine Art ist." Seit 2012 ist sie mit Justin Timberlake verheiratet – und zusammen meistern die beiden den Balanceakt zwischen Windeln und Weltkarriere wie echte Profis!

Getty Images Jessica Biel, Schauspielerin

Instagram / justintimberlake Justin Timberlake mit seinen Söhnen Silas und Phineas, Juni 2025

Instagram / jessicabiel Jessica Biel und Justin Timberlake im März 2024