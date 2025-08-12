Für diesen Preis verkauft Jim Carrey nun seine Villa in LA

Jim Carrey (63) hat sein prächtiges Anwesen in Los Angeles verkauft. Ganze 17 Millionen Dollar (umgerechnet 14.601.047 Euro) zahlte der neue Besitzer für die Traumvilla im Stadtteil Brentwood. Der Schauspieler, bekannt aus Filmen wie "Ace Ventura" und "Die Truman Show", hatte das Anwesen bereits seit Februar 2023 auf dem Markt, damals zu einem Preis von fast 29 Millionen Dollar (umgerechnet 24.907.669 Euro) - das berichtet das Magazin TMZ. Nach einigen Preissenkungen kam es nun am vergangenen Freitag endlich zum Abschluss. Jim hatte die Villa im Jahr 1994 zu einem vergleichsweise bescheidenen Preis von 3,8 Millionen Dollar (umgerechnet 3.263.763 Euro) erworben.

Das Anwesen bietet nicht nur reichlich Platz, sondern auch puren Luxus auf einer Fläche von über zwei Hektar. Neben einem Tennisplatz und einem Wasserfall-Pool lockt das Grundstück mit einem modernen Spa inklusive Sauna und Dampfbad. Viele Details machen die Villa zu etwas ganz Besonderem: ein Art-déco-Kino mit Popcorn-Raum, eine eigene Kunstgalerie und eine Plattform in den Baumwipfeln für Yoga und Meditation. Die Hauptsuite des Hauses verfügt über einen privaten Balkon mit atemberaubendem Blick über das Grundstück, während sich sechs Kamine und eine Weinkeller-Etage ebenfalls im Haus befinden. Kein Wunder, dass die Immobilie sofort ins Auge sticht.

Jim Carrey ist nicht nur für seine herausragenden Leistungen vor der Kamera bekannt, sondern beeindruckt auch mit Gespür für Kunst und Design. Seit Jahren begeistert er seine Fans mit seinen Gemälden und Skulpturen, die oft in Kunstausstellungen zu sehen sind. Neben seiner Karriere als Schauspieler, die er im Jahr 2024 wieder neu belebte, scheint er also auch Immobilien mit stilvollem Geschmack auszuwählen. Jetzt, mit einem neuen Besitzer für sein jahrzehntelanges Zuhause, öffnet sich möglicherweise ein neues Kapitel im Leben der Comedy-Ikone. Wer weiß, welche kreativen Projekte als Nächstes auf ihn warten?

Getty Images Jim Carrey im Januar 2020

