Bromance: Luke Hemsworth schwärmt vom Dreh mit Chris Pratt

Luke Hemsworth (44) hat jetzt bei der Premiere von "The Terminal List: Dark Wolf" in New York City über seine besondere Verbindung zu Co-Star Chris Pratt (46) gesprochen. "Es ist ein Albtraum, mit diesen Leuten zu arbeiten, sie sind so schrecklich zu mir", witzelte der Schauspieler gegenüber People, bevor er ins Schwärmen geriet. Luke lobte Chris als großzügigen und kollaborativen Schauspieler, der viel Raum für Zusammenarbeit biete. Die gemeinsame Arbeit habe zu einer echten "Bromance" geführt, wie Luke es ausdrückte. "Ich gerate ins Schwärmen, weil er einfach der liebenswerteste Mensch ist, wirklich. Es ist schon fast widerlich." Auch andere Cast-Mitglieder wie Taylor Kitsch (44) bezeichnete Luke als wichtige Teile der "Familie".

Beim Dreh der Prequel-Serie, die ein Prequel zur Originalserie "The Terminal List" darstellt, habe die Crew viel Zeit hinter den Kulissen miteinander verbracht. Gedreht wurde unter anderem an internationalen Schauplätzen wie Budapest und Wien, was die Schauspieler zusammengeschweißt habe. "Man verbringt so viel Zeit miteinander, dass man schnell sehr persönliche Einblicke bekommt", erklärte Luke weiter. Auch der Sport spielte eine Rolle: Besonders das wettbewerbsorientierte Padel-Tennis, bei dem die Crewmitglieder sich in ihrer Freizeit maßen, festigte den Teamgeist.

Für Luke, der bereits in Cameo-Rollen in Marvel-Filmen seines Bruders Chris Hemsworth (42) zu sehen war, war die Zusammenarbeit mit Chris Pratt auch eine Art Wiedersehen innerhalb der "Marvel-Familie". Chris, der als Star-Lord in den "Guardians of the Galaxy"-Filmen glänzte, weckte bei Luke echte Bewunderung. "Ich bin begeisterter Fan von ihm und seinen Fähigkeiten", verriet Luke und fügte hinzu, dass er sich durch die Zusammenarbeit inspiriert fühle. Auch privat scheint es zwischen den Darstellern zu harmonieren, was die Dreharbeiten für Luke zu einer besonders ehrenswerten Erfahrung gemacht habe.

Collage: Getty Images, Getty Images Luke Hemsworth und Chris Pratt, Collage

Getty Images Chris Pratt, Taylor Kitsch, Tom Hopper und Luke Hemsworth bei der "The Terminal List: Dark Wolf"-Pre

Getty Images Luke Hemsworth bei der "The Terminal List: Dark Wolf"-Premiere