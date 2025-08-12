Krebskranke Teddi Mellencamp kämpft mit Sprachproblemen

Teddi Mellencamp Arroyave (44), bekannt aus der Reality-Serie Real Housewives of Beverly Hills, hat offen über die Herausforderungen gesprochen, die ihre Krebserkrankung mit sich bringt. Seit ihrer Diagnose mit Hautkrebs im vierten Stadium, der sich bereits auf Gehirn und Lunge ausgebreitet hat, kämpft der TV-Star nicht nur physisch, sondern auch mit einer beeinträchtigten Sprachfähigkeit. Im Podcast "Jamie Kern Lima Show" gab Teddi zu, dass ihr Sprechen manchmal stockend sei: "Es bedeutet nicht, dass ich lüge, sondern dass ich einfach Schwierigkeiten habe." Diese Sorge um mögliche Missverständnisse belastet sie, insbesondere im Hinblick auf eine Rückkehr ins Fernsehen.

Nach mehreren Operationen und laufenden Behandlungen, darunter Strahlentherapie und Immuntherapie, zeigt sie sich dennoch dankbar. Trotz ihrer Beschwerden betont die TV-Persönlichkeit die positiven Aspekte: "Ich bin so gesegnet, dass ich überhaupt sprechen kann." Dennoch legt Teddi ihren Fokus aktuell darauf, sich zu erholen und pausiert vorerst ihre TV-Karriere. Parallel dazu hat sie ihre geplante Scheidung von Edwin Arroyave (48), dem Vater ihrer drei Kinder, vorläufig auf Eis gelegt. Ihr Noch-Ehemann hat sich entschieden, sie in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen, ein Umstand, den sie als große Erleichterung empfindet.

Bereits in der Vergangenheit sprach die kämpferische Mutter und Influencerin darüber, wie die intensive Therapie ihre Kräfte fordert. Neben den körperlichen Hürden scheint vor allem die psychische Belastung eine große Herausforderung zu sein. Teddi, die immer wieder mit Familienangehörigen und Freunden wie ihrem Vater, dem Musiker John Mellencamp (73), Rückhalt findet, wird von vielen für ihre Stärke bewundert. Trotz ihrer momentanen Schwierigkeiten bleibt sie entschlossen, für ihre Kinder und ihr Leben zu kämpfen.

IMAGO / ZUMA Press Wire Teddi Mellencamp, US-Realitystar

Instagram / edwinarroyaveofficial Edwin Arroyave und Teddi Mellencamp, Februar 2025

Instagram / teddimellencamp Teddi Mellencamp Arroyave, Mai 2025

