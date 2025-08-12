Sarah Jessica Parker teilt liebevollen Moment mit Tochter

Sarah Jessica Parker (60) hat ihren Instagram-Followern am Wochenende einen seltenen Einblick in ihr Leben abseits der Kameras gewährt. In ihrer Wohnung im New Yorker West Village, die sie mit ihrem Ehemann Matthew Broderick (63) teilt, zeigte die Schauspielerin den Aufbau einer Ikea-Lampe. Unterstützung bekam sie dabei von ihrer Tochter Tabitha. In einem Video, das mit dem Song "Don't Stop Believin'" von Journey unterlegt war, sah man die Einzelteile der Lampe auf einem Holztisch. Später postete sie ein Foto des fertigen Stücks, gefolgt von einem Dank an ihre "zusätzlichen Hände" – eine liebevolle Anspielung auf Tabithas Mithilfe.

Diese private Szene markiert einen herzerwärmenden Moment für die Familie, der besonders nach der kürzlich verkündeten Absetzung der Serie And Just Like That ein Lichtblick ist. Tabitha und ihre Zwillingsschwester Loretta feierten dieses Jahr ihren 16. Geburtstag, während ihr 22-jähriger Bruder James Wilkie bereits seine ersten Schritte in der Schauspielwelt macht. Fans der Sex and the City-Ikone zeigten sich begeistert von dem kleinen Einblick in Sarahs Familienidylle und überhäuften sie mit Kommentaren wie: "So süß!" und "Es scheint perfekt zu leuchten."

Während James Wilkie großes Interesse zeigt, in die Fußstapfen seiner berühmten Eltern zu treten, stellt sich bei den jüngeren Töchtern schnell heraus, dass die Welt des Rampenlichts sie nicht reizt. Matthew verriet einmal im Interview, dass eine seiner Töchter die Vorstellung schlichtweg nicht ausstehen könne. Doch abseits von Hollywood genießt die Familie ihr harmonisches Leben in ihrem Zuhause. Handwerkliche Projekte wie diese scheinen dabei eine willkommene Gelegenheit, miteinander Zeit zu verbringen und sich auf die Dinge zu besinnen, die wirklich zählen.

Getty Images Matthew Broderick, Tabitha Broderick, Marion Broderick und Sarah Jessica Parker, April 2025

Photo by: zz/XNY/starmaxinc.com / ActionPress Sarah Jessica Parker, Oktober 2024

Instagram / jwbr0derick Matthew Broderick und Sarah Jessica Parker mit ihren drei Kindern bei Olympia 2024