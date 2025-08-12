Selena Gomez will ihren Hit "Who Says" jetzt neu aufnehmen

Selena Gomez (33) hat in einem Interview verraten, dass sie ihren Song "Who Says" neu aufnehmen möchte. Der Track stammt aus ihrer Zeit mit der Band Selena Gomez & The Scene und wurde ursprünglich 2011 veröffentlicht. "Das ist ehrlich gesagt der einzige Grund, warum ich überhaupt wieder auf Tour gehen würde… Wenn ich 'Who Says' performen könnte", erzählte die Sängerin im "Therapuss"-Podcast mit Jake Shane. Ihre letzte Tournee liegt fast ein Jahrzehnt zurück, sie fand 2016 statt. Selena erklärte, dass sie, wenn sie den Song jetzt performen würde, "ihn jedes Jahr, seit ich ihn singe, um eine Oktave tiefer singen müsste." Sie fügte hinzu: "Ich muss ihn neu aufnehmen. Ich sollte ihn neu einspielen."

Im Gespräch wurde deutlich, wie sehr ihr der Song am Herzen liegt. Er habe eine starke, ermutigende Botschaft, die sie noch immer berühre. Selena erinnerte sich an einen emotionalen Moment, als sie während einer Auslandsreise ihr eigenes Lied im Radio hörte und plötzlich Tränen in den Augen hatte. "Ich dachte mir: 'Warum zum Teufel weine ich bei meinem eigenen Song?'", so die Sängerin und Schauspielerin, doch sie fügte hinzu: "Aber es lag daran, dass es mein kleines Ich war, das diese wirklich kraftvollen Botschaften aussprach, die ich immer noch hören muss." Der Song sei während ihrer Jugend eine symbolische Stütze für sie gewesen und auch heute empfinde sie ihn als kraftvoll.

Neben ihrer Musik sprach Selena auch über ihre langjährige Freundin Taylor Swift (35), mit der sie schon seit Teenagerzeiten verbunden ist. Die beiden Frauen lernten sich damals durch ihre Beziehungen zu Mitgliedern der Jonas Brothers kennen. Selena datete Nick (32), Taylor hatte eine Beziehung mit Joe (35). "Das Beste, was wir aus diesen Beziehungen rausgezogen haben, war einander", erklärte Selena lachend. Über die Jahre hätten sie gemeinsam Höhen und Tiefen durchlebt und seien bis heute unzertrennlich geblieben.

Getty Images Selena Gomez, Musikerin

Getty Images Selena Gomez, März 2025

Josiah W / Backgrid Selena Gomez und Taylor Swift, Dezember 2023