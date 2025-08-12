Zu freizügig? Laura Müller verliert massenhaft Follower

Laura Müller (25), die Ehefrau von Michael Wendler (53) und bekannt als Reality-TV-Star, erlebt derzeit einen deutlichen Rückgang ihrer Instagram-Follower. Bis August 2025 verlor sie über 60.000 Fans und zählt statt der 650.000 im Mai 2024 nun noch rund 586.000 Follower. Grund dafür könnten ihre zunehmend freizügigen Beiträge sein, die erotische Posen und zweideutige Inhalte zeigen, berichtet OK Magazin. Ein besonders diskutiertes Beispiel ist ein String-Tanga, den sie als Haargummi verwendet. Nutzer kritisieren in den Kommentaren, dass ihr Content zu explizit sei und eher wie Werbung für ihre OnlyFans-Seite wirke.

Die Reaktionen ihrer Community sind eindeutig. Einige langjährige Fans äußern ihren Unmut offen. "Schade irgendwie", kommentierte ein Follower unter einem ihrer aktuellen Posts. Andere gehen noch weiter und ziehen Konsequenzen. "Ich entfolge und blockiere, weil ich mich als Frau fremdschäme", so eine enttäuschte Nutzerin. Trotz des Fan-Schwunds auf Instagram scheint Laura dies aber wenig zu kümmern. Ihre Haupteinnahmen kommen weiterhin von ihrer OnlyFans-Seite. Dort gehört provokativer Inhalt zum Geschäftsmodell, und es wird geschätzt, dass sie damit rund 100.000 Euro monatlich verdient.

Laura scheint bei ihrer Social-Media-Präsenz auf Provokation zu setzen, was bei ihr offenbar eine bewusste Entscheidung ist. Bekannt geworden ist sie durch ihre Beziehung zu Michael Wendler und ihre darauf folgende TV-Karriere. Seitdem hat sie sich mehr und mehr auf ihre Online-Aktivitäten konzentriert und sich dabei immer wieder dem Spott und der Kritik von Öffentlichkeit und Fans ausgesetzt gesehen. Dennoch bleibt sie sich treu und lässt sich von den Meinungen anderer offenbar nicht unterkriegen.

Thomas Burg Laura Müller, Influencerin

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler

Thomas Burg/ ActionPress Laura Müller in der TV-Show "Pocher vs. Wendler"