Brandon Blackstocks Nachruf bestätigt offiziell neue Liebe

Brandon Blackstock (†48) ist vor wenigen Tagen verstorben. Wie unter anderem Just Jared berichtet, enthüllt sein Nachruf nun, dass er mit Brittney Marie Jones eine neue Partnerin gefunden hatte, mit der er ein gemeinsames Leben in Montana aufbaute. In der Stadt Butte fand der ehemalige Musikmanager sein Glück fernab der Branche, wie der Nachruf bewegend beschreibt: "Nach mehr als 20 Jahren im Musikgeschäft fand Brandon seinen Weg zurück in die Berge und zu dem Cowboy-Leben, das er immer führen wollte." Dort verband das Paar nicht nur die Romantik, sondern auch gemeinsame Projekte, wie die Gründung der Headwaters Livestock Auction und des Valley View Rodeo in Bozeman.

Zusammen mit Brittney arbeitete er unermüdlich daran, ein Zuhause aufzubauen und nachhaltige Geschäftsideen zu verwirklichen. Sein Nachruf hebt hervor, dass diese Projekte ein bleibendes Vermächtnis darstellen sollen. Neben seiner Partnerin werden auch seine Kinder aus erster Ehe sowie seine Stiefmutter, die Country-Legende Reba McEntire, in den liebevollen Worten erwähnt.

Vor seiner Zeit in Montana und seiner Rückkehr zur "Cowboy-Welt" war Brandon über zwei Jahrzehnte in der Musikindustrie tätig. Als Musikmanager erlangte er nicht nur beruflichen Erfolg, sondern war auch Teil prominenter Verbindungen in der Branche, darunter seine frühere Ehe mit Kelly Clarkson (43). Nach der Scheidung fand er in Brittney und dem Lebensstil in Montana eine neue Erfüllung.

Instagram / shelbyblackstock Brandon Blackstock, Ex-Mann von Kelly Clarkson

Instagram / savannahb_lee Savannah und Brandon Blackstock im Juli 2025

Instagram / melissaashworthwells Brandon mit Seth und Savannah Blackstock, 2025