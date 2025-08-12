Hilary Duff teilt pikante Details aus ihrer Ehe mit Matthew

Hilary Duff (37) gilt als absoluter Familienmensch: Nun hat sie ihrer Community einen humorvollen und zugleich intimen Einblick in ihre Ehe mit Matthew Koma (38) gewährt. In einem Video, das die Schauspielerin am Montag in ihrer Instagram-Story teilte, zeigte sie ihren Mann in einem lässigen Outfit, das aus schwarzen Shorts und einem weißen, abgeschnittenen Tanktop bestand. Dabei bemerkte Hilary scherzhaft, dass dies dasselbe Shirt sei, das Matthew tags zuvor bei seinem Auftritt auf dem Lollapalooza-Festival getragen und sogar auf dem Heimflug am Körper hatte. Mit einem Augenzwinkern fügte sie hinzu: "Außerdem hast du gerade einen ziemlich intensiven Nippelblitzer."

Der Musiker, der am Wochenende mit seiner Band Winnetka Bowling League auf der Bühne stand, ließ sich von den Neckereien seiner Ehefrau nicht aus der Ruhe bringen. Mit einem charmanten Konter erinnerte er Hilary an eine pikante Begebenheit: "Du hattest Sex mit mir in diesem Shirt", entgegnete er lachend. "Was sagt das über dich aus?" Trotz der überraschend freimütigen Wendung teilte Hilary das Video weiter mit ihren Fans und zeigte, dass sie und ihr Ehemann auch nach knapp sechs Jahren Ehe wissen, den Funken aufrechtzuerhalten. Der lockere Schlagabtausch sorgte für Aufmerksamkeit im Netz und ließ viele Followerinnen und Follower schmunzeln.

Hilary und Matthew sind seit 2019 verheiratet und haben drei gemeinsame Töchter. Die vierfache Mutter Hilary hat noch einen Sohn aus ihrer Ehe mit dem NHL-Spieler Mike Comrie (44), von dem sie sich 2015 scheiden ließ. In ihrer jetzigen Ehe, die oft für ihre unbeschwerte und humorvolle Art bewundert wird, zeigen der "Popstar auf Umwegen"-Star und Matthew immer wieder, wie viel Freude und Leichtigkeit die beiden miteinander teilen. Besonders Hilary, die auch als Sängerin bekannt ist, betont oft, wie wichtig ihr ein authentisches und entspanntes Familienleben ist. Fans lieben das Paar vor allem für seine erfrischende Offenheit, die auch in dieser Anekdote wieder deutlich wurde.

Anzeige Anzeige

Instagram / hilaryduff Hilary Duff und Matthew Koma, 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / hilaryduff Matthew Koma und Hilary Duff mit ihren Kindern Banks, Luca und Mae

Anzeige Anzeige

Michael Buckner / Getty Images Hilary Duff und Mike Comrie 2012 bei einer Veranstaltung in L.A.