Auf dem Platz schnellfüßiger Abwehrspieler, abseits des Rasens liebevoller Vater. Ja, in Profi-Kicker Jérôme Boateng (30) steckt mehr als nur ein eitler Mann mit einem Faible für Mode. Denn seit vergangenem Juli ist der FC Bayern München-Star auch dreifacher Papa. Eigentlich spricht Jérôme über sein Familienleben nur höchst selten in der Öffentlichkeit. Umso überraschender waren jetzt seine ungewohnt offenen Worte in einem Interview!

Im Gespräch mit dem Magazin IN verriet der 30-Jährige, dass er seinen Sohn trotz des straffen Trainingsplans regelmäßig sehe. Dabei kam er aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Er ist schon im Kindergarten und ein aufgewecktes Kerlchen", berichtete der Dreifach-Papa. Auch seine anderen beiden Kinder – die Zwillinge Lamia und Soley – freuen sich, wenn ihr dreijähriger Bruder zu Besuch ist. Durch seinen Job als Profisportler sei es für Jérôme allerdings oft schwer, den Balanceakt zwischen Familie und Karriere zu meistern: "Ich versuche, alle Termine nach München zu legen, sodass ich genügend Zeit mit meinen Kindern verbringen kann."

Neben dem Fußball hat sich der Brillendesigner erst vor Kurzem ein weiteres Standbein geschaffen: Seit diesem Monat vertreibt der Kicker mit "Boa" ein Lifestyle-Magazin zu den Themen Mode, Sport und Musik. Für die erste Ausgabe hat sich Jérôme unter anderem mit Sänger Herbert Grönemeyer (62) und Megastar DJ Khaled (42) zum Interview getroffen.

Instagram / jeromeboateng Jérôme Boateng und seine Töchter

Instagram / Jeromeboateng Jérôme Boateng mit Sherin Senler und den gemeinsamen Zwillingen Soley und Lamia

Getty Images Jérôme Boateng, Fußballer

