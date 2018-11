Er versucht es erneut mit einer gekonnten Bauchrolle! Seit ganzen neun Jahren präsentiert sich Stefan Choné bereits vor der Jury bei Das Supertalent. Seit seinem allerersten Auftritt vor Dieter Bohlen (64) und Co. schockt der 63-Jährige die Zuschauer jedes Jahr aufs Neue mit seinen leicht bekleideten Performances. Doch trotz bisheriger Misserfolge scheint er nicht aufgeben zu wollen: Auch in diesem Jahr ist er wieder mit einer seiner wackligen Nummer am Start!

Im vergangenen Jahr schummelte sich der Kultkandidat inkognito und als Putzfrau verkleidet mit sieben Mädels auf die Bühne, um sein nacktes Bühnenspektakel zu präsentieren. Und auch dieses Mal soll er sich wieder heimlich unter die Teilnehmer gemischt haben. "Die Jury hat mich erst nicht erkannt, ich war gut getarnt: Ich hatte eine Gesichtsmaske wie im Wachsfigurenkabinett und sah aus wie Heinz Erhard", verriet der Braunschweiger im Interview mit Bild.

Sein ungewöhnliches Talent habe das Show-Urgestein bereits in die Wiege gelegt bekommen. Schon sein Vater habe die Bauchrolle auf Familienfesten vorgeführt. "Früher war ich dafür noch zu klein, ich hatte keinen Bauch und nix, da konnte ich immer nur zugucken. Aber mit 40 hatte ich dann auch einen Bauch – und schon konnte ich das selbst", erklärte der gelernte Bauzeichner.

MG RTL D / Christoph Assmann "Das Supertalent"-Kandidat Stefan Chone aus Braunschweig bei seinem Auftritt

Stefan Gregorowius Stefan Chone beim Supertalent 2016

MG RTL D / Morris Mac Matzen Juror Bruce Darnell und Kandidat Stefan Choné bei "Das Supertalent"

