Dieter Bohlen und Florian Silbereisen geben sich versöhnlich

Beim "Schlagerboom Open Air" in Kitzbühel trafen sich Dieter Bohlen (71) und Florian Silbereisen (43) nach fünf Jahren Funkstille nicht nur wieder, sondern schlossen auch auf der Bühne eine Art Versöhnung. Der Pop-Titan und der Schlagerstar performten vor einem begeisterten Publikum sogar gemeinsam – unter anderem den von Bohlen geprägten Song "You Can Get It". Hinter den Kulissen der ARD-Show zeigten sich die beiden Entertainer ebenfalls harmonisch. Florian hatte im Interview mit RTL zugegeben, vor dem Duett etwas nervös gewesen zu sein, doch Dieter versicherte, dass keinerlei Spannungen zwischen ihnen bestünden. Anlässlich seines DSDS-Comebacks reagierte Dieter in einem Interview mit Frauke Ludowig (61) auf die Frage, ob er die Staffel mit dem 43-Jährigen verfolgt habe, zuvor hingegen lediglich mit einer trockenen Antwort: "Man kann ja zum Florian stehen, wie man will, aber mein Ding ist das nicht so."

Das erste Zusammentreffen der beiden Showgrößen seit ihrer Zusammenarbeit in der Jury von DSDS verlief wider Erwarten herzlich. Denn der Ex von Schlagerqueen Helene Fischer (40) war zunächst skeptisch, ob Dieter mit friedlichen Absichten zu ihrem Wiedersehen kommen würde, weil er "natürlich immer mal einen raushaut". Nach einem kurzen Einfrieren der Beziehung, das durch Florians Übernahme von Dieters Platz in der Castingshow ausgelöst worden war, hielten sich beide mit gegenseitigen Sticheleien in letzter Zeit zurück. Der ehemalige "Modern Talking"-Star zeigte sich in Kitzbühel erstaunlich versöhnlich und erklärte vor laufenden Kameras, es gebe nichts, was er dem "Traumschiff"-Darsteller nachtrage. Florian betonte seinerseits, dass zwar keine enge Freundschaft zwischen ihnen bestehe, er aber den gegenseitigen Respekt schätze: "Und man muss ja nicht immer im Leben einer Meinung sein. Trotzdem kann man sich vertragen."

Dieser respektvolle Umgang kommt überraschend, wenn man Dieters offene Kritik an Florians musikalischem Können in der Vergangenheit betrachtet. Während der Pop-Titan bei anderen Anlässen oft nicht mit seiner Meinung hinterm Berg gehalten hatte, zeigte er nun auch eine humorvolle Seite, indem er seinen Branchenkollegen offenherzig ins Wort fallen ließ, ohne jegliche Missgunst zu äußern. "Wir hatten viel Spaß, als wir zusammen in der Jury waren. Und dann kam eine Entscheidung von dem Sender", erinnerte sich das TV-Urgestein gegenüber RTL. "Dann war er plötzlich weg", fiel ihm schließlich der "Das wissen nur wir"-Interpret lachend ins Wort. Das versöhnliche Auftreten sowie die gemeinsame Performance dürften für beide jedoch weniger einem neuen Kapitel ihrer Beziehung entspringen, sondern vielmehr im Zeichen ihrer jeweiligen Karriere stehen – zur Freude der Fans, die das Ungewöhnliche an diesem Abend zu schätzen wussten.

Gerald Matzka/Getty Images, Andreas Rentz/Getty Images Collage: Florian Silbereisen und Dieter Bohlen

ZDF/ Dirk Bartling Martin Grimm (Daniel Morgenroth), Max Parger (Florian Silbereisen), Hanna Liebhold (Barbara Wussow)

Getty Images Dieter Bohlen, Musiker