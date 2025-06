So liebevoll spricht Dieter Bohlen über seine Tochter (14)

Dieter Bohlen (71), bekannt als Pop-Titan und Juror bei Deutschland sucht den Superstar, überraschte am Samstagabend in der ARD-Show "Schlagerbooom" mit einem Auftritt, bei dem er seine alten Modern-Talking-Hits performte. Begleitet wurde der 71-Jährige bei seinem Auftritt in Kitzbühel von seiner 14-jährigen Tochter Amelie, die ihn backstage unterstützte und den Moment live miterlebte. "Meine Tochter war stolz auf ihren Papa", verriet er der Bild. Nach seinem Auftritt habe sie ihm sogar ein seltenes Küsschen gegeben, erzählte er weiter.

Im Interview geriet der Musikproduzent ins Schwärmen über seine Tochter: "Ich liebe Amelie über alles und sie kann mit mir machen, was sie will." Gleichzeitig gab er humorvoll zu, dass die 14-Jährige in Gefühlsangelegenheiten eher zurückhaltend sei. Sogar bei ihrer Konfirmation habe sie jede liebevolle Geste ihres Vaters als peinlich abgetan. Umso schöner sei es für ihn gewesen, dass Amelie seinen Auftritt bei Florian Silbereisen (43) als "mega" empfand und den gemeinsamen Moment genoss. Dieter Bohlens insgesamt sechs Kinder stammen aus verschiedenen Beziehungen und prägen sein Leben spürbar, wie er gelegentlich in Interviews durchblicken lässt.

Dieter Bohlen, der stolz von Amelie sowie von Sohn Maximilian aus der Beziehung mit Carina Walz spricht, zeigte sich in der Vergangenheit auch von seiner nahbaren und privaten Seite. Bei Reisen mit der Familie, wie kürzlich auf dem Weg in den Urlaub, erlebt man den Pop-Titan oft familiär und bodenständig. So erzählte Fitness-Influencer Christian Wolf (30) kürzlich, dass Dieters Tochter sogar um ein gemeinsames Foto bat – eine seltene Gelegenheit, den sonst so professionellen Musiker in einer privateren Rolle zu erleben. Mit seiner Partnerin Carina ist der Musikproduzent seit fast 20 Jahren verbunden, und erste Andeutungen über eine mögliche Hochzeit lassen Fans des TV-Urgesteins hoffen, dass es auch in Zukunft weitere spannende Einblicke geben könnte.

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen im November 2024

Getty Images Dieter Bohlen, 2023

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen und Christian Wolf am Flughafen, Juni 2025