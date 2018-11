Sie kommt aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus! Seit sechs Jahren ist die amerikanische Kinderrechts-Aktivistin Elizabeth Smart (31) mit ihrem Liebsten Matthew Gilmour verheiratet. Zusammen hat das Paar mit der dreijährigen Chloe und dem einjährigen Nesthäkchen James bereits zwei gemeinsame Kinder. Im Juni verkündete Elizabeth, die als 14-Jährige entführt worden war und damit Schlagzeilen machte, im Netz die frohe Botschaft: Sie sei zum dritten Mal schwanger und erwarte im November ihr drittes Kind. Jetzt haben sie und ihr Ehemann allen Grund zur Freude: Das Baby ist endlich da!

Auf Instagram grüßte die 31-Jährige aus dem Krankenhausbett und teilte den ersten zuckersüßen Schnappschuss von ihrem kleinen Spross. Während sie und Matthew stolz bis über beide Ohren strahlen, liegt der Nachwuchs mit roter Mütze und geschlossenen Augen auf der Brust der Mutter. "So glücklich, die kleine Olivia in unserer Familie zu begrüßen", schrieb die frischgebackene Dreifach-Mutti zu dem Pic. In den Kommentaren häuften sich die Glückwünsche und die User zeigten sich von dem Anblick mehr als begeistert. "Du und deine Familie haben alles Glück der Welt verdient", "Du bist so eine starke Frau" oder "Es gibt nichts Schöneres als ein gesundes Neugeborenes", lauteten nur drei der überschwänglichen Bemerkungen.

Das Paar lernte sich vor neun Jahren während eines Kirchen-Trips in Paris kennen. Wie die beiden in einem früheren Interview mit People verrieten, hätten sie sofort eine tiefe Verbindung zueinander gespürt. Der gläubige Mormone Matthew sei besonders von Elizabeths Kampfgeist und ihrer positiven Einstellung beeindruckt gewesen. Die heute 31-Jährige wurde im Alter von 14 Jahren aus ihrem Elternhaus entführt und anschließend für neun Monate festgehalten. Heute engagiert sich die Blondine als Aktivistin für die Rechte von Kindern.

Instagram / elizabeth_smart_official Elizabeth Smart mit ihrem Mann Matthew Gilmore und ihrer Tochter Olivia

Instagram / elizabeth_smart_official Elizabeth Smart mit Ehemann Matthew und den Kindern

Instagram / elizabeth_smart_official Elizabeth Smart mit Chloe und James

