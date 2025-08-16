Prinz William und Kate ziehen in die Forest Lodge in Windsor

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) stehen vor einem neuen Kapitel in ihrem Familienleben: Die Royals werden ihren derzeitigen Wohnsitz, das Adelaide Cottage in Windsor, verlassen und in die historische Forest Lodge umziehen. Wie ein Sprecher des Kensington-Palastes laut People bestätigte, findet der Umzug jedoch erst zu Weihnachten statt, da das 328 Jahre alte Landhaus zuvor renoviert werden muss. Das neue Zuhause der Familie ist mit seinen acht Schlafzimmern deutlich größer als ihr bisheriges Cottage mit vier Zimmern. Auch ihre drei Kinder, Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7), werden Teil dieses Umzugs, der inmitten der ländlichen Idylle von Windsor stattfinden wird.

Die geplanten Renovierungen des Anwesens werden von William und Kate selbst finanziert, obwohl die Forest Lodge Teil der beeindruckenden Immobilien des Königshauses ist, das unter der Leitung von König Charles III. (76) steht. William, der rund 25,6 Millionen Euro pro Jahr aus dem Herzogtum Cornwall erhält, hat auch das milliardenschwere Erbe seines Vaters als künftiger Thronfolger angetreten. Die Familie wird damit eine weitere Residenz in ihre Liste aufnehmen, die auch das bekannte Norfolk-Anwesen Anmer Hall sowie den Kensington-Palast in London umfasst. Das ländliche Windsor bleibt weiterhin ein zentraler Schauplatz für das Familienleben der Royals, insbesondere, da die Kinder seit Jahren dort die Lambrook-Schule besuchen.

Schon vor wenigen Wochen gab es Spekulationen über einen weiteren möglichen Umzug der Familie. Damals hieß es, William und Kate hätten darüber nachgedacht, das imposante Fort Belvedere im Windsor Great Park zu ihrem neuen Lebensmittelpunkt zu machen. Die neugotische Residenz beeindruckt mit Tennisplatz und Swimmingpool – eine Ausstattung, die besonders der Prinzessin und Tochter Charlotte gefallen dürfte. Ein Insider sagte Daily Mail damals: "Das Anwesen ist wie gemacht für eine Familie, die noch wachsen könnte." Allerdings war zu diesem Zeitpunkt noch keine endgültige Entscheidung getroffen worden.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, Juli 2025

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz George, Prinz William und Prinzessin Charlotte, Juli 2025

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kinder George, Louis und Charlotte