Erleichtert: Motsi Mabuse hat Rechtsstreit gegen Ex gewonnen

Motsi Mabuse (44) hat nach drei Jahren endlich Gewissheit: Die Tänzerin und Let's Dance-Jurorin hat den Rechtsstreit gegen ihren Ex-Mann Timo Kulczak (48) gewonnen. Timo hatte Schadensersatz in Höhe von 75.000 Euro gefordert und behauptet, Motsi habe in ihrer Autobiografie "Finding My Own Rhythm" falsche und rufschädigende Aussagen über ihn getroffen. Doch das Landgericht Offenburg entschied zu Motsis Gunsten. Die Klage wurde abgewiesen, und Timo muss die Verfahrenskosten tragen.

Auf Instagram zeigt sich die "Let's Dance"-Bekanntheit erleichtert und spricht davon, wie belastend die lange Dauer des Verfahrens und die mediale Aufmerksamkeit gewesen seien. "Fast drei Jahre lang haben mich diese rechtlichen Auseinandersetzungen begleitet. Nun ist das Verfahren beendet und hat zu meinen Gunsten entschieden", schreibt Motsi und fügt hinzu: "Es war ein Thema, das immer im Hintergrund präsent war und meinen Alltag geprägt hat." Sie dankt ihrer Familie, ihrem Team und allen, die sie in dieser schwierigen Zeit unterstützt haben, und erklärt, den Blick nun wieder nach vorne richten zu wollen, um sich auf Positives konzentrieren zu können.

Die Tänzerin blickt mittlerweile auf ein wiedergewonnenes privates Glück. Sie ist seit 2017 mit Evgenij Voznyuk verheiratet, mit dem sie eine Tochter hat. Bereits in der Vergangenheit hatte sie öffentlich über die Unterstützung und Liebe gesprochen, die sie durch ihren Mann erfährt. Evgenij wird von Motsi als jemand beschrieben, der stets für sie und ihre Familie da ist, was in schwierigen Zeiten – wie dem vergangenen Rechtsstreit – eine wichtige Stütze war.

Anzeige Anzeige

Getty Images Motsi Mabuse und Timo Kulczak

Anzeige Anzeige

Getty Images Motsi Mabuse, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / motsimabuse Evgenij Voznyuk und Motsi Mabuse, April 2025