40 Tage ohne Kylie: Warum ist Timothée Chalamet abwesend?

Seit nunmehr 40 Tagen wurden Kylie Jenner (28) und Timothée Chalamet (29) nicht mehr gemeinsam gesichtet, was zu Spekulationen über eine mögliche Trennung geführt hat. Das letzte Mal zeigte sich das Paar laut Daily Mail am 5. Juli in St. Tropez während eines luxuriösen Yachturlaubs. In den Wochen danach wurde die Unternehmerin und Reality-TV-Ikone mehrfach in Los Angeles gesichtet, wie sie mit Freundinnen wie Bella Hadid (28) und Hailey Bieber (28) sowie ihrer Schwester Kendall Jenner (29) ausgelassen Zeit verbrachte. Währenddessen konzentrierte sich Timothée auf Dreharbeiten im weit entfernten Ungarn.

Der Grund für die räumliche Trennung des Paares ist aber schlichtweg der dichte Terminkalender des Schauspielers: Timothée steht für den dritten Teil des erfolgreichen Dune-Franchise vor der Kamera, "Dune: Messiah". Insider berichten, dass die Dreharbeiten fordernd sind, da der Oscar-Nominierte die Hauptrolle von Paul Atreides spielt. Kylie, die ihrer Beziehung auch über große Distanzen treu bleibt, unterstützt den 29-Jährigen nach Kräften. "Sie ist eine großartige Freundin", verriet eine Quelle der Daily Mail, "sie gibt ihm Raum für seine Arbeit und sorgt dafür, dass ihr Privatjet verfügbar ist, falls er ihn benötigt." Wann immer es möglich ist, besucht Kylie ihn, auch wenn sie ihn zwischendurch sehr vermisst.

Für das Paar scheint es trotz der Herausforderungen keine Hindernisse zu geben. Die beiden sind seit April 2023 zusammen, nachdem sie im Januar erstmals miteinander in Verbindung gebracht wurden. Timothées Erfolg und Engagement in der Filmindustrie beeindruckt Kylie genauso wie ihre Tatkraft und Unabhängigkeit den Schauspieler. Selbst Timothées ehemalige Partnerin Eiza González (35) hat nur lobende Worte für das Paar übrig und nennt die Verbindung "so süß". Auch Timothées Mutter Nicole Flender äußerte sich positiv über die Unternehmerin und bezeichnete sie als "liebenswert". Es scheint klar: Beide sind bereit, für ihre Liebe auch geografische Distanzen zu überwinden.

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei der 70. David di Donatello Zeremonie in Rom, Mai 2025

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Model und Unternehmerin

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner, Mai 2025

