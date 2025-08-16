Kim Kardashian überrascht mit neuem aschblondem Look

Kim Kardashian (44) hat es wieder getan! Sie hat sich von ihrer natürlichen, dunklen Haarpracht verabschiedet und ist erneut blond. In einem Instagram-Post präsentierte sie ihre neue Haarfarbe. Statt der glänzenden, dunklen Mähne trägt der Reality-TV-Star jetzt ein aschblondes Styling mit sichtbarem Ansatz. Das Selfie zeigt die Unternehmerin mit halb geflochtenen Haaren, die mit einer silbernen Spange fixiert sind. Dazu setzte Kim einen Kussmund auf und schrieb vielsagend: "Wird wieder Zeit" – begleitet von einem blondhaarigen Emoji.

Ob es sich bei der Verwandlung um ihre echte Haarfarbe oder eine Perücke handelt, ließ Kim offen. Im Hintergrund des Fotos waren jedoch zahlreiche Haarverlängerungen sichtbar, die perfekt zu ihrem neuen Look passen. Zudem ist es nicht das erste Mal, dass Kim mit blonden Haaren experimentiert. Ihre Fans kennen sie von vergangenen Events wie der Met Gala 2024 und der GQ Men of the Year-Veranstaltung 2023 mit blondem Look.

Doch auch ihr Auftritt bei der Met Gala 2022, als sie mit platinblondem Haar und einem ikonischen Kleid von Marilyn Monroe (†36) den Abend dominierte, bleibt unvergessen. Ihre Frisur war damals inspiriert von Monroes berühmtem Moment, als sie John F. Kennedy (†46) "Happy Birthday" sang. Diese Transformation nahm 14 Stunden in Anspruch, wie sie damals enthüllte. Ihr Stylist Chris Appleton (42) erklärte dazu gegenüber dem People Magazine: "Ich wollte, dass der Look sowohl für Marilyn als auch für Kim ikonisch ist."

Anzeige Anzeige

Instagram / kimkardashian Unternehmerin Kim Kardashian, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian auf der Met Gala, Mai 2024